Commenta l’augmentation de la testostérone affecte-t-elle la croissance musculaire ?

De nombreux hommes souhaitent développer leur masse musculaire, mais peu d’entre eux sont conscients du lien entre la croissance musculaire et l’hormone mâle testostérone.

Qu’est-ce que la testostérone ?

Pour comprendre comment le taux de testostérone affecte la croissance musculaire, il est important de savoir ce qu’est la testostérone dans le corps humain. Il s’agit d’une hormone qui est produite dans le corps masculin ou féminin. Les hommes en ont davantage que les femmes, et elle détermine le comportement et l’apparence. C’est le principal avantage qui donne une augmentation de la testostérone. Un taux élevé ou faible de testostérone présent dans le sang affecte le nombre de spermatozoïdes, les muscles et la force. Le niveau de cette hormone diminue avec l’âge, tant chez les hommes que chez les femmes. Le lien entre la testostérone et les muscles est connu de presque tout le monde.

La testostérone est une hormone qui appartient à la classe des androgènes, elle influence l’apparition des caractères sexuels secondaires. Les muscles du corps réagissent à la quantité de testostérone présente dans l’organisme, cette hormone favorisant à son tour la croissance et le développement des muscles. La testostérone déclenche le processus de liaison des cellules musculaires, elle relie les tissus musculaires et régule la synthèse des protéines. Et plus la synthèse des protéines est forte, plus la croissance musculaire est importante. Il s’agit d’un moyen naturel de développer et de renforcer les muscles.

Si vous essayez de vous muscler en dépensant de l’argent dans des centres de fitness et que les résultats sont minimes au bout de quelques mois, il est possible que le problème soit dû à un faible taux d’hormone mâle. Plus il y a de testostérone, plus le processus de prise de masse musculaire est rapide, la synthèse des protéines augmente, l’indice glycémique diminue, et par conséquent la masse et la force musculaires augmentent.

Méthodes naturelles pour augmenter le taux de testostérone

La nature vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour augmenter votre taux de testostérone par vous-même. L’exercice avec des poids est le meilleur moyen, et c’est un fait absolument prouvé scientifiquement. Il est préférable de prêter attention aux exercices de base, qui impliquent plusieurs groupes musculaires (squats avec haltères, deadlift, pompes sur barres). Mais vous ne devez pas faire d’exercice pendant plus de 40 à 50 minutes, afin de ne pas provoquer un excès de cortisol, l’hormone produite en cas de stress. Si vous en consommez trop, votre corps cessera de développer ses muscles et passera en mode économie d’énergie.

L’abandon des mauvaises habitudes (tabac, alcool) augmente le taux de testostérone. La bière, par exemple, contient des phytoestrogènes, et ceux-ci ne sont pas souhaitables pour les hommes qui veulent développer leur masse musculaire. Un bon sommeil, une routine quotidienne et l’absence de stress quotidien créeront un bon contexte pour augmenter le taux de testostérone. Vous pouvez également acheter testostérone en ligne de la nutrition sportive pour la croissance musculaire, elle accélérera considérablement le processus de remise en forme.

A quoi sert la testostérone ?

La testostérone peut pénétrer passivement dans les cellules – comme un fantôme traversant un mur – et se lier aux récepteurs androgènes qui agissent directement sur le noyau. Il agit également comme prohormone dans les gonades et les tissus tels que la peau, les follicules pileux et la graisse. Par exemple, lorsque la 5-alpha réductase est présente dans la prostate ou la peau, la testostérone est convertie en androgène dihydrotestostérone (DHT) plus puissant.

Dans le tissu adipeux, l’aromatase convertit la testostérone en œstrogène, l’œstradiol. En d’autres termes, plus vous avez de graisse corporelle, plus votre corps peut fabriquer des œstrogènes à partir de la testostérone. Dans certains cas, les deux se produisent : la testostérone agit directement sur les tissus et agit également comme un précurseur hormonal, converti en androgènes ou en métabolites d’œstrogènes.

Chez l’adulte, la testostérone affecte tout le corps :

Muscle : Augmente la synthèse des protéines, augmente la masse musculaire et la force.

Graisse corporelle : Bloque l’absorption et le stockage des graisses et augmente le nombre de récepteurs bêta-adrénergiques qui brûlent les graisses.

Cerveau : Améliore la cognition, la mémoire, la libido et affecte les sens.

Cœur : augmente le débit sanguin et le débit cardiaque.

Os : Augmente la production de globules rouges et la croissance osseuse et soutient la densité osseuse.

Organes sexuels masculins : soutient la production et la motilité des spermatozoïdes, favorise la croissance du pénis et la fonction érectile.

Peau : soutient la production de collagène et favorise la croissance des cheveux.

Les reins : produisent l’érythropoïétine (EPO), qui stimule la production de globules rouges.

La testostérone augmente également le facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1), et des niveaux sains de testostérone sont associés à une bonne santé et à une bonne fonction immunitaire, à des taux de mortalité plus faibles, à moins de graisse corporelle et à un métabolisme plus rapide.

Chez les hommes présentant un faible taux de testostérone, il a également été démontré que les compléments hormonaux améliorent l'énergie, la masse musculaire, la libido, les performances sexuelles et la densité minérale osseuse, tout en réduisant les dépôts de graisse, la dépression et les problèmes d'appareil urinaire. Une étude a également montré qu'un gel médical transdermique de testostérone appliqué une fois par jour par des patients atteints de fibromyalgie peut être efficace contre la douleur chronique.

Faites de l’exercice correctement, contrôlez votre taux de testostérone pour assurer la croissance musculaire, et tout ira bien !