Commemorazione Berlusconi, Renzi: “Volete ricordarlo? Intestategli grande taglio tasse”

“Vedo che c’è una gara a inaugurare opere e infrastrutture. A Berlusconi farebbe piacere, ma se volete tenere alto il ricordo di Berlusconi intestategli un grande taglio delle tasse nella prossima manovra”. Così Matteo Renzi nella commemorazione di Silvio Berlusconi al Senato.

Il “tratto di unicità” di Berlusconi, ha continuato il leader di Italia Viva, “porta anche la destra a fare i conti. Il dibattito sulla sua eredità non ha senso di esistere. L’eredità politica togliamoci dalla testa che qualcuno potrà raccoglierla”. “Ma se vogliamo stare sul punto politico, sull’eredità politica ricordiamo che nel 1998 quando perse le elezioni, Berlusconi scelse la strada del popolarismo europeo. Questo, lo dico a Salvini e a Meloni, è un punto politico su cui dovreste riflettere in vista del 2024”.

Senatori M5S in silenzio a commemorazione Senato

“Oggi il Senato si ferma (nuovamente) per commemorare B. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo scelto di non partecipare a questa che certamente sarà l’ennesima beatificazione di un uomo che ha piegato tutto a proprio vantaggio e utilizzo, dalla giustizia, all’informazione, dalle istituzioni, ai corpi delle donne” scrive su Facebook Alessandra Maiorino, capogruppo del M5S al Senato. “Passata la sbornia celebrativa cui siamo stati costretti ad assistere, e cui ci siamo categoricamente rifiutati di partecipare – continua Maiorino – continueremo a lottare per ristabilire etica pubblica e verità storica. Quello che la nostra comunità, nata anche per reazione al berlusconismo allora imperante nel nostro Paese, pensa del personaggio di Arcore, lo ha magistralmente detto il nostro presidente Conte nel corso della grande manifestazione di sabato scorso”.

I consiglieri del Movimento 5 Stelle, assieme a Paolo Romano del Partito Democratico, hanno abbandonato l’aula durante la commemorazione di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia scomparso il 12 giugno. “Ci tengo a sottolineare -ha detto il capogruppo del movimento, Nicola di Marco- che come M5S la settimana scorsa, nel momento in cui è venuto a mancare Silvio Berlusconi, abbiamo subito offerto il nostro cordoglio a Forza Italia e alla loro comunità politica”. In questi giorni, ha proseguito, “abbiamo assistito a un processo di riscrittura di quello che è successo negli ultimi 30 anni e noi rispetto a questo spettacolo non possiamo fare da spettatori”. Con la proposta di ieri pomeriggio, di intitolazione del Belvedere del 39⁰ piano di Palazzo Lombardia, ha concluso, “dal nostro punto di vista, Fontana e la giunta hanno abusato del potere che gli hanno dato i cittadini per occuparsi dei problemi”.

Sisto: “Gli intitolerei immobile confiscato a Cosa Nostra”

“Intitolerei a Berlusconi un immobile confiscato a Cosa Nostra o alla ‘Ndrangheta perché Silvio Berlusconi è il primo ministro che ha combattuto tutte le mafie con più pervicacia con le nostre leggi. Questo è un dato oggettivo, questi sono fatti. Se ci fosse un bene confiscato poi destinato ad assistere e ospitare bambini o anziani lo intitolerei senza problemi a Silvio Berlusconi”. Così Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, intervistato da Klaus Davi per il web talk ‘KlausCondicio’ .