Comitato di iniziativa popolare per la raccolta firma sulla Legge Elettorale

Condividi

ROMA – 23 marzo 2022, dalle ore 10.00 alle 17.00, presso il Teatro Sala Umberto ( via della Mercede 50, Roma), Ivano Tonoli Segretario Partito Unione Cattolica, Primo Polo e Corrado Giardina Movimento Moderati Italiani presentano il “Comitato di iniziativa popolare per la raccolta firme sulla legge elettorale proporzionale con preferenze”.

La tavola rotonda coglierà l’occasione per analizzare la necessità di creare un gruppo unito di moderati e spiegherà i progetti del partito Primo Polo: coalizione politica che sulla base di un programma condiviso, di decisioni collegiali e di un’ organizzazione di uffici e rappresentanti regionali, provinciali e comunali parteciperà compatta alle prossime elezioni politiche. L’ unità d’intenti dei vari segretari di partito sarà in grado di determinare, una rappresentanza in Parlamento per una attività legislativa virtuosa, per il rilancio dell’economia, dell’etica e per dare centralità in Europa al nostro Paese, nei dettami illuminanti della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

“Il sistema proporzionale aiuterebbe i partiti minori a ricreare sinergie con i partiti più grandi in modo da far riemergere anche le identità perdute valoriali cattoliche, la cui rimozione è il vero declino politico del Paese. Gli elettori si troveranno, in cabina elettorale, di fronte ad una lista bloccata decisa dalle segreterie dei partiti- dichiara Ivano Tonoli – Va restituita dignità istituzionale al Parlamento, bisogna ridare culturalmente valore all’articolo 67 della Costituzione e alla funzione indipendente di ogni parlamentare che deve rappresentare solo ed esclusivamente il popolo e non la volontà delle lobby di potere finanziario- continua Tonoli- dobbiamo recuperare i principi etici e morali”.

“In questa ottica, se il popolo non può scegliere il proprio candidato si ottiene l’allontanamento dalla politica da parte degli elettori e il Parlamento non può stare nelle mani delle segreterie dei partiti”, afferma Corrado Giardina Movimento Moderati Italiani, Primo Polo.

Al tavolo dei relatori saranno presenti illustri ospiti: Tiziana Demma Vice Presidente Vicario Partito Europei Italiani, Angelo Sandri Democrazia Cristiana, Carmelo Cinnirella CE.S.P.E.S., Andrea Brenna già Segretario Popolo della Famiglia e Portavoce Democrazia e Libertà, On. Mario Tassone Segretario Nazionale NCDU, Erminio Brambilla Presidente Unione Cattolica, Primo Polo, On. Giuseppe Gargani Presidente Nazionale della Federazione Popolare dei Democratici, Totò Cuffaro Segretario Regionale Democrazia Cristiana Sicilia, Clemente Mastella Sindaco di Benevento, Corrado Giardina Movimento Moderati Italiani, Primo Polo, Ivano Tonoli Segretario Partito Unione Cattolica, Primo Polo. Modera, Emanuela Belcuore, giornalista.