Come viaggiare sicuri su strada, monitorando gli autovelox

2 minuto di lettura

Condividi

Secondo quanto reso noto dal quotidiano Il Sole 24 Ore, nel 2024 si è registrato un aumento delle vittime della strada pari al 4%. Un dato che però non deve impedire di focalizzarsi (e valorizzare) i progressi fatti nel Belpaese per ciò che concerne la sicurezza. All’origine del fenomeno ci sarebbero i seguenti fattori:

traffico congestionato nelle aree cittadine;

manutenzione ridotta ai minimi termini del manto stradale (un elemento che aumenta i pericoli per pedoni e ciclisti);

disattenzione alla guida da parte di tutte le figure coinvolte nella mobilità, non solo quindi di chi è al volante ma di coloro che si spostano a piedi o sulle due ruote.

La risposta delle Regioni è sempre di più racchiusa in un’unica parola, ovvero informare, oltre che nell’introduzione di misure restrittive: lo dimostra la predisposizione degli autovelox per controllare il rispetto dei limiti di velocità nonché il Nuovo Codice della Strada varato recentemente.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più su come viaggiare in sicurezza quando ci si trova alla guida, approfittando dei moderni sistemi della tecnologia digitale, anche per ciò che riguarda gli autovelox.

Come monitorare gli autovelox e rispettare i limiti di velocità

Gli autovelox sono dei sistemi che hanno lo scopo di rilevare e monitorare la velocità a cui viaggia un veicolo su strada, verificando il rispetto dei limiti. Si trovano installati secondo due tipologie, fissi e mobili.

Come fare per accorgersi della loro presenza? Guidare con prudenza è indispensabile ma può non essere sufficiente.

Esiste però un supporto in grado di fare la differenza, introdotto grazie agli sviluppi della digitalizzazione. Si tratta di un’app autovelox, un programma in grado di avvisare riguardo alla presenza di dispositivi sia fissi che mobili, persino dei tutor di ultima generazione. Ciò risulta possibile in virtù della condivisione approntata nella community degli automobilisti.

Non solo, un’applicazione di tale tipologia avvisa pedissequamente ogni qualvolta la persona superi il limite di velocità che vige in quella specifica zona, informando inoltre per tempo su eventuali incidenti stradali, molto più di quanto farebbe un comune GPS.

Ricordiamo che per fruire di questo tipo di programmi occorre utilizzare il dispositivo secondo i parametri del Codice della Strada. Non si può quindi tenere un cellulare sulle proprie gambe mentre si è al volante; occorre applicarlo su un supporto ad hoc, usando laddove è possibile dello schermo messo a disposizione dall’auto, oppure farsi coadiuvare da un’altra persona.

Altre cose da sapere

Rispettare i limiti di velocità non è necessario soltanto per evitare di incorrere in sanzioni e decurtamento di punti dalla patente.

Si tratta di un comportamento responsabile, in quanto tali valori sono stati impostati da persone qualificate che hanno fatto le valutazioni opportune rispetto alle caratteristiche del tragitto: non sono quindi di per sé stilati in maniera casuale né tantomeno arbitraria.

Inoltre, è fondamentale essere a conoscenza dello stato della propria vettura, in particolare per quanto riguarda freni e pneumatici, tra gli elementi che influiscono maggiormente sulla sicurezza e come tale da monitorare con particolare attenzione.

Infine, non ci stancheremo mai di raccomandare la massima prudenza evitando l’uso dei dispositivi mobile mentre si è alla guida. Rimanere concentrati, quando si è al volante, dovrebbe essere sempre una priorità, per se stessi e per gli altri.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.