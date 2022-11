‘Come un padre’, ecco il docufilm su Carlo Mazzone

Antonio Troiano nasce a Benevento il 06.10.1994. E di lì in poi si dedica voracemente alle sue passioni: il teatro, la musica, la politica, il cinema,la letteratura. Questo gli permette di sviluppare diversi punti di vista sul mondo.

Nel 2015 fonda una compagnia teatrale.

Mette in scena spettacoli, partecipa ad incontri, laboratori, dibattiti sul ruolo del teatro.

Nel 2018 si laurea in psicologia con una tesi su Eugenio Barba e il baratto culturale.

Nel 2020 è eletto consigliere comunale con delega alla cultura e allo spettacolo.

Dal 2021 gestisce un proprio spazio di formazione artistica musicale e teatrale.

E ha ancora tanti progetti in cantiere.