Come trovare l’armonia tra vita familiare e vita di coppia

Trovare un’armonia tra la vita familiare e quella matrimoniale può essere difficile. Non è sempre facile trovare il tempo per il partner e per i figli, ma si può fare se si lavora in squadra. Continuate a leggere per scoprire come.

La gestione del tempo è importante

Dovrete imparare a gestire il vostro tempo. Non dovreste fare tutto ciò che vi passa per la testa, perché questo può causare stress e farvi sentire male con voi stessi. Piuttosto, pianificate ciò che dovete fare ogni giorno e attenetevi a quel piano. In questo modo, durante la settimana tutto filerà liscio e quando arriverà il fine settimana (o anche durante la settimana) avrete il tempo di rilassarvi.

Se tutto il resto fallisce, prendetevi una pausa e dormite a sufficienza durante la notte, in modo che quando il sole sorge di nuovo, vi sentiate abbastanza freschi da intraprendere un’altra serie di attività con la famiglia o gli amici.

Stabilire dei limiti è importante per tutti in una relazione

Stabilire dei limiti è una parte importante di ogni relazione. I limiti sono un modo per esprimere le proprie esigenze e stabilire dei confini, in modo da avere lo spazio e la libertà di vivere la propria vita.

I limiti devono essere abbastanza flessibili da lasciare spazio ad eventuali piccoli cambiamenti nella vostra vita, ma abbastanza fermi da essere rispettati da entrambi. Ad esempio, se una persona lavora a lungo o viaggia spesso a causa di impegni di lavoro (o per motivi simili), potrebbe non solo dover adeguare le proprie aspettative, ma anche chiedere al partner se ha bisogno di qualcos’altro da lui durante questo periodo di stress supplementare, oltre a tutto ciò che sta accadendo a casa in quel momento.

Imparare a rilassarsi insieme

Ci sono molti modi per rilassarsi insieme, ma uno dei più importanti è cercare di non stare sempre nella stessa stanza. Ad esempio, se entrambi i genitori vogliono guardare la TV, dovrebbero fare a turno e in momenti diversi, in modo che l’altro abbia del tempo da dedicare alla TV e a sè stessi.

Un altro modo per aiutarvi a rilassarvi è quello di fare qualcosa da soli, a patto che non coinvolga l’elettronica o i social media. Alcune idee sono fare una passeggiata all’aperto (anche se fa freddo), leggere un libro, fare il bagno/la doccia insieme (ma senza fare sesso), giocare insieme a carte o a giochi da tavolo (non al computer), cucinare insieme chiacchierando su ciò che vi viene in mente, etc. etc.

È importante essere in contatto emotivo anche se non si vive insieme

Il contatto emotivo è importante quanto quello fisico. Ci sono molti modi per rimanere in contatto con il proprio partner quando si vive lontani. Potete parlare al telefono o in videoconferenza, inviarvi messaggi sui social media e su applicazioni come WhatsApp o mandarvi messaggi durante la giornata.

La connessione emotiva è diversa da quella fisica perché implica l’essere in sintonia con i sentimenti e i bisogni dell’altro senza necessariamente toccarsi fisicamente in ogni momento del giorno (o della notte).

Prendetevi del tempo per l’intimità

L’intimità è importante per le coppie e le famiglie, ma può essere difficile trovare il tempo o l’energia per farlo. È un aspetto che deve diventare una priorità nella vostra vita se volete mantenere una relazione forte e sana, e ancora di più se volete evitare conflitti tra i membri della famiglia.

Esistono molti tipi di intimità: fisica, emotiva e spirituale (o psicologica). L’intimità può consistere nel condividere con un’altra persona i propri sentimenti e pensieri più intimi, nel relazionarsi a un livello profondo con qualcuno, nel fare sesso, nel tenersi per mano o nell’abbracciarsi, nel baciarsi appassionatamente, nel coccolarsi mentre si guarda la TV o si leggono libri insieme… Ci sono molti modi diversi di vivere l’intimità. Cercate di trovare il vostro.

Capire le esigenze del partner e le proprie può aiutare molto

In questo modo si possono condividere questi bisogni con l'altra persona, capire quali sono e trovare un accordo su come soddisfarli. Si tratta solo di parlarne e di essere chiari su quello che ci si aspetta dalla coppia.

Trascorrere del tempo divertendosi insieme come coppia

Se voi e il vostro partner avete difficoltà a trovare del tempo per voi, ecco alcuni suggerimenti:

– Provate a uscire insieme una volta alla settimana. Anche se si tratta solo di un’ora o due, può fare la differenza per il bene della coppia.

– Provate qualcosa di nuovo insieme: fate escursioni a piedi o in bicicletta, cucinate a casa invece di mangiare fuori ogni sera (o viceversa), giocate a freccette al pub… le opzioni sono infinite! Assicuratevi che l’attività scelta sia sufficientemente varia, in modo che nessuno dei due si annoi troppo alla svelta.

Conclusione

Spero che questo articolo vi abbia aiutato a capire come trovare l'armonia tra la vita familiare e quella col vostro partner. È importante ricordare che le due cose non si escludono a vicenda e che entrambe possono essere una fonte di gioia nella vostra vita.