Come sono le canzoni di Sanremo 2026, l’ascolto in anteprima

Il primo ascolto dei brani di Sanremo 2026 restituisce un Festival sfaccettato, ricco, che non ha paura di alternare la leggerezza alla profondità, il racconto personale alla cronaca del mondo. Tantissima carne al fuoco. Non ci resta che aspettare che queste canzoni prendano vita sul palco dell’Ariston.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
