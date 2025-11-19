Come scaricare video da Instagram e Threads gratis e in alta qualità

2 minuto di lettura

Come scaricare video da Instagram e Threads senza perdere qualità e senza installare nulla

Reels che diventano tormentoni mondiali, Storie che catturano momenti autentici e irripetibili, video lunghi che insegnano davvero qualcosa, thread su Threads che raccolgono spiegazioni complete, mini-documentari e reazioni immediate: tutto questo contenuto è prezioso, spesso unico, ma Instagram e Threads sono progettati per fartelo consumare velocemente e poi dimenticare. Non esiste un pulsante “Scarica”, la registrazione dello schermo rovina sempre la qualità e lascia bordi neri, l’audio spesso si distorce e non c’è modo ufficiale di conservare ciò che ami davvero. La soluzione che usano ogni giorno creator, studenti, viaggiatori, appassionati di fitness, cuochi amatoriali e semplici curiosi italiani è servirsi di due strumenti online gratuiti, puliti e velocissimi che estraggono il file originale direttamente dai server di Meta e te lo consegnano in HD o Full HD, senza watermark e senza chiedere nulla in cambio.

Come scaricare Reels, Storie e video lunghi da Instagram

Per come scaricare video da instagram il procedimento è sempre lo stesso e richiede pochissimi secondi:

Apri Instagram e trova il contenuto che vuoi salvare. Tocca condivisione → “Copia link”. Vai su reelsvideo.io. Incolla il link nel campo centrale. Premi “Scarica” e scegli la risoluzione disponibile. Il file MP4 arriva immediatamente nella galleria o nella cartella Download.

Funziona con tutto ciò che è pubblico:

Reels con musica, effetti e transizioni

Storie e Highlight

IGTV e video lunghi di qualsiasi durata

Caroselli con più clip

Live salvati dall’autore

Contenuti che hai salvato nei preferiti

Come scaricare video e thread da Threads in un secondo

Per scarica threads video online il metodo è identico:

Apri Threads e copia il link del post o del thread completo. Vai su savethr.com. Incolla il link e premi “Scarica”. Scarica il video singolo o tutti i video del thread in qualità originale.

È lo strumento ideale per thread multimediali, reazioni immediate agli eventi, contenuti che mescolano video, GIF e immagini, e per chi vuole conservare intere discussioni visive senza perdere nemmeno un frame.

Cosa rende questi due servizi unici in Italia

Qualità originale senza nessuna perdita

Nessun watermark sovrapposto

Zero registrazione richiesta

Nessuna pubblicità fastidiosa

Compatibili con ogni dispositivo (iPhone, Android, PC, Mac, tablet)

Server europei = download velocissimi in tutta Italia

Interfaccia semplice, pulita e completamente in italiano

Avvertenza legale importante

Scaricare video da Instagram e Threads può violare i diritti d’autore. Usa questi strumenti esclusivamente per uso personale e non commerciale, rispettando i diritti dei creatori.

Trasformali in vere app sul tuo telefono

Aggiungi le due pagine alla schermata home:

iPhone → Condividi → “Aggiungi a Home”

Android → Menù → “Aggiungi a schermata principale”

Avrai due icone eleganti e funzionanti al 100 %: una dedicata a Instagram, una a Threads. Da questo momento in poi nessun Reel, nessuna Storia e nessun thread sparirà più: li avrai sempre con te, offline, nella qualità perfetta che meritano e pronti per essere rivisti ogni volta che vorrai.

