Come riconoscere Thun originali: distinguere i falsi e i prodotti contraffatti dai veri

Dopo una lunga trafila di tentativi di falsificazione dei prodotti Thun che hanno portato a cause legali in tutta Italia, sono molte le persone che si chiedono come riconoscere i Thun originali e non cadere in truffe. Il costo di questi prodotti infatti non è tra i più bassi e accorgersi tempestivamente della qualità dei prodotti che si ha davanti è un fattore fondamentale per non cadere in trappole per i consumatori. Andiamo a scoprire la nostra guida su come riconoscere i Thun originali e distinguerli dai falsi.

Le tecniche per riconoscere i prodotti Thun originali

I metodi e le soluzioni per assicurarsi che il prodotto che si intende acquistare sia originale sono molti. Molto varia da prodotto a prodotto, tuttavia, molti consigli sono comuni e applicabili nonostante la natura degli articoli Thun sia molto varia. Tra i particolari a cui prestare attenzione per non incappare truffe ci sono:

Il prezzo : uno dei principali indicatori di originalità è il prezzo, spesso i prodotti contraffatti hanno costi inferiori rispetto a quelli originali proprio per invogliare gli acquirenti a cadere nella truffa. Spesso i rivenditori forniscono spiegazioni vaghe e poco attendibili in giustificazione al basso costo, questi possono variare dalla non originalità della sola confezione, alla promozione.

La confezione e il numero identificativo : i prodotti originali sono sempre ben confezionati e dotati di etichetta, elemento fondamentale garanzia di qualità e originalità. In particolare, guardando confezione ed etichetta, è benne porre l’attenzione sul numero di serie, sulle materie impiegate, sulle avvertenze relative all’utilizzo del prodotto. Se queste indicazioni non sono presenti è altamente probabile che il prodotto non sia originale. Il numero identificativo è presente su tutte le confezioni dei prodotti Thun, spesso sulla base della confezione o sul retro. Il posizionamento può tuttavia variare a seconda del prodotto acquistato.

Il controllo dei prodotti online : spesso, non avendo il prodotto fisico tra le mani è difficile osservare i dettagli esposti precedentemente. La migliore cosa da fare è controllare le caratteristiche dei prodotti online e, nel caso di piccoli rivenditori, contattare direttamente il venditore, nel caso di grandi store, controllare che siano affiliati con i produttori Thun o che siano una vera e propria autorità del settore.

Il fornitore : per non essere vittima di truffe il primo passo è quello di affidarsi a siti e negozi online che fanno di condizioni e metodi di pagamento sicuri il loro mantra. Inoltre, anche l’importanza del rivenditore è un elemento chiave: difficilmente un grande marketplace potrebbe rifilare truffe.

Dove acquistare i prodotti Thun originali in modo sicuro

Detto ciò, riprendendo l’ultimo punto del paragrafo precedente, ci sono dei fornitori che possono assicurare la massima qualità dell’articolo a cui si è interessati. I fornitori più blasonati non rischieranno mai di vendere prodotti contraffatti per avere un guadagno maggiore, il rischio sarebbe troppo grande per loro. Proprio per questo motivo, non resta altro che scegliere tra fornitori fisici in negozi certificati e in grado di garantire l’originalità dei prodotti e gli store online su cui acquistare articoli e accessori Thun originali. Andiamo a vedere nel particolare quali sono le soluzioni più sicure.

Acquistare prodotti Thun originali in negozi fisici

I luoghi dove comprare prodotti Thun originali sono molti. Per quanto riguarda gli articoli Thun il principale consiglio è quelli di affidarsi agli stessi rivenditori Thun presenti nella maggior parte dei centri commerciali o nella grandi vie dello shopping. Acquistare un articolo presso rivenditori ufficiali permette di acquistare prodotti di qualità e sicuri senza alcun rischio.

Esiste però anche la possibilità di acquistare i prodotti Thun presso rivenditori affiliati, si tratta sicuramente di una soluzione meno comune in quanto i negozi che godono di questi diritti sono pochi e spesso non noti.



Acquistare articoli e accessori Thun originali online

La scelta più comoda è però quella di ricevere a casa il prodotto Thun che si desidera senza doversi dirigere nei punti vendita del brand altoatesino. Per fare ciò, basta fare riferimento a grandi portali online come Oraizen su cui acquistare accessori e articoli Thun originali. Molti rivenditori, come nel caso del sito linkato in precedenza, certificano la stessa originalità del prodotto inserendo la dicitura “venditore: Thun”, fattore importante per mettere in risalto l’originalità del prodotto.

Più il rivenditore è autorevole e famoso, maggiori saranno le garanzie che avremo a seguito della fase di acquisto: i grandi marketplace garantiscono sempre la possibilità di riconsegnare il prodotto acquistato e sono spesso sottoposti a controlli qualità da parte delle autorità e da parte delle stesse aziende che tengono molto all’opinione della clientela.

Fare affidamento su questa soluzione consente di avere tutto quello che si desidera a casa in tutta comodità, permette di avere altissime probabilità di acquistare prodotti originali grazie ai numerosi controlli e garantisce il rimborso in caso di insoddisfazione o truffa.