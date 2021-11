Come rendere un cittadino succube. Tragica realtà dei nostri tempi

Condividi

53 / 100 Powered by Rank Math SEO

La STRATEGIA DELLA GRADUALITÀ

Per far accettare una misura inaccettabile basta applicarla gradualmente, al contagocce, per anni consecutivi.

È in questo modo che condizioni socio-economiche radicalmente nuove furono imposte durante il decennio degli anni ’80 e ’90.

La STRATEGIA DEL DIFFERIRE

Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come dolorosa e necessaria, ottenendo l’applicazione pubblica nel momento, per un’applicazione futura. È più facile accettare un sacrificio futuro che un sacrificio immediato: primo, perchè lo sforzo non è quello impiegato immediatamente, secondo, perchè il pubblico, la massa, ha sempre la tendenza di sperare ingenuamente che tutto domani andrà meglio e che il sacrificio richiesto potrebbe essere evitato.Questo da più tempo al pubblico per abituarsi all’idea del cambiamento e di accettarlo rassegnato quando arriva il momento.

La maggior parte della pubblicità diretta al gran pubblico usa discorsi, argomenti, personaggi e un’intonazione particolarmente infantile, molte volte vicino alla debolezza, come se lo spettatore fosse una creatura di pochi anni o un deficiente mentale. Quando più si cerca di ingannare lo spettatore, più si tenta ad usare un tono infantile.

Perchè? Se qualcuno si rivolge a una persona come se avesse dodici anni o meno, allora, in base alla suggestionabilità, lei tenderà con una certa probabilità ad una risposta o reazione come quella di una persona di dodici anni o meno.

Sfruttare l’emozione è una tecnica classica per provocare un corto circuito su un’analisi razionale. Inoltre, l’uso del registro emotivo, permette di aprire la porta di accesso all’inconscio, per impiantare o iniettare idee, desideri, paure e timori.

MANTENERE IL PUBBLICO NELL’IGNORANZA E NELLA MEDIOCRITÀ.

Far sì che il pubblico sia incapace di comprendere le tecnologie ed i metodi usati per il suo controllo e la sua schiavitù. La qualità dell’educazione data alle classi sociali inferiori deve essere la più povera e mediocre possibile.

STIMOLARE IL PUBBLICO AD ESSERE COMPIACENTE CON LA MEDIOCRITÀ.

Spingere il pubblico a ritenere che è di moda essere stupidi, volgari e ignoranti.

RAFFORZARE L’AUTO-COLPEVOLEZZA.

Far credere all’individuo che è soltanto lui il colpevole della sua disgrazia. Così, invece di ribellarsi contro il sistema economico, contro il governo che ci priva della libertà, l’individuo si auto-svaluta e s’incolpa, cosa che crea a sua volta uno stato depressivo, uno dei cui effetti è l’inibizione della sua azione. E senza azione non c’è vero cambiamento.

loading...