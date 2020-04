Come rafforzare il sistema immunitario con l’alimentazione

Condividi

E’ bene precisare che non esistono diete miracolose contro il coronavirus o contro le infezioni virali! Sicuramente però con una corretta alimentazione possiamo fare molto per rafforzare il nostro sistema immunitario ed essere in grado di prevenire e superare qualsiasi infezione. L’80% del sistema immunitario è presente nell’intestino ed è pilotato dal Macrobiota (ovvero da quello che fino a qualche tempo fa veniva chiamato “flora batterica intestinale”). La flora batterica intestinale è la popolazione di batteri che vive in simbiosi con noi, nel nostro intestino, e che determina la qualità in termini di salute della nostra vita. Questi batteri possono essere modificati e selezionati da ciò che mangiamo! Ad esempio, quando introduciamo un alimento a prevalente contenuto acido selezioneremo un ceppo batterico differente rispetto a quando introdurremo un alimento a prevalente contenuto alcalino. Ecco l’importanza dell’alimentazione nella tolleranza immunologica, cioè nella risposta del nostro intestino nel decidere ciò che è self e ciò che è non-self e quindi scatenare o meno una reazione anomala che chiamiamo reazione immunitaria.

10 suggerimenti per rafforzare il sistema immunitario:

Inizia la colazione con una spremuta di limone in acqua tiepida – (A meno che non si soffra di reflusso gastroesofageo, esofagite o gastrite);

Per la colazione scegli tra crusca d’avena, segale o grano saraceno e non dimenticare una piccola quota proteica;

Non demonizzare i grassi;

Preferisci cibi vegetali non imbustati;

Fai merenda con estratti di frutta e verdura;

Non introdurre alimenti ricchi di metalli pesanti;

Inizia sempre il pranzo e la cena con un piatto di verdure crude;

Introduci le proteine di origine animale senza esagerare;

Impara a gestire lo stress;