Come Pulire il Forno in 2024

Se è passato un po’ di tempo dall’ultimo ciclo di autopulizia del forno, date un’occhiata all’interno. È probabile che si vedano sul fondo residui di salsa bruciata o gocce di grasso provenienti da ricette dimenticate da tempo.

La sporcizia del forno non solo rappresenta un rischio di incendio, ma influenza anche la cottura e il sapore dei cibi. Ma se si vuole essere davvero attenti, si consiglia di pulirlo una volta al mese o quando si nota che inizia a essere sporco.

Cosa vi serve:

Guanti di gomma

Easy Off Pro Fume Free Max Detergente per forno

Spugne Scotch-Brite per uso intensivo

Detergente e sgrassatore multiuso Simple Green

Spugne Brillo Premium per pulizia pesante

Istruzioni passo-passo per la pulizia del forno

Rimuovere i ripiani in filo metallico

Prima di pulire l’interno del forno, rimuovete le rastrelliere, soprattutto se avete un forno autopulente. Il ciclo di autopulizia funziona impostando una temperatura incredibilmente alta all’interno del forno (alcuni forni raggiungono i 900° F!) per bruciare i residui di cibo e grasso. Sebbene le cremagliere del forno siano progettate per resistere a temperature di cottura elevate, queste temperature sono troppo elevate per le cremagliere e possono causare danni irreparabili.

Rimuovete i pezzi di cibo sciolti all’interno del forno.

Dopo aver rimosso i ripiani in filo metallico, utilizzate uno straccio o una spugna bagnata per rimuovere eventuali residui di cibo e grasso presenti nel forno.

Eseguire il ciclo di autopulizia o applicare il detergente per forno se il forno non ha un ciclo di autopulizia.

Se si utilizza il ciclo di autopulizia del forno, una buona notizia: non è necessario fare nulla in questa fase. Assicuratevi solo di aprire diverse finestre vicine e di far funzionare la ventola di scarico della cucina, se ne avete una, durante l’intero ciclo per ridurre al minimo gli odori e l’accumulo di fumo. Se non ricordate l’ultima volta che avete eseguito un ciclo di autopulizia, gli odori rilasciati saranno probabilmente piuttosto sgradevoli, ma non dovreste uscire di casa finché il ciclo di autopulizia non è completamente terminato.

Per i forni senza ciclo di autopulizia, seguite le indicazioni riportate sull’etichetta del detergente per forni che avete scelto. Molti di essi devono rimanere in posa per un certo periodo di tempo per sciogliere i detriti e il grasso attaccati. Non spruzzate mai un detergente sul forno mentre è in corso il ciclo di autopulizia.

Lavare le rastrelliere nel lavandino

Mentre il forno è in fase di autopulizia o il detergente per forno è all’interno a fare la sua magia, lavate le rastrelliere nel lavandino con acqua calda e sapone. Per le impurità più ostinate, strofinate le rastrelliere con una spugna o una spugna abrasiva. Quindi, sciacquateli e lasciateli asciugare all’aria finché non sarete pronti a rimetterli in forno. Se le rastrelliere sono particolarmente sporche, mettetele a bagno per una notte in un detergente come Carbona 2-in-1 Oven Rack and Grill Cleaner.

Pulire i detriti o il detergente per forni all’interno del forno

Al termine del ciclo di autopulizia e una volta che il forno si è completamente raffreddato, utilizzare una spugna o un panno umido per rimuovere i residui di cibo sul fondo del forno. Se si utilizza un detergente per forni, è il momento di eliminarlo con una spugna bagnata e di risciacquare l’interno con acqua.

Riposizionare i ripiani in filo metallico e pulire la finestra di vetro.

Riposizionare i ripiani in filo metallico e pulire la finestra di vetro.

Infine, rimettete le rastrelliere all’interno del forno e pulite il vetro, sia all’interno che all’esterno, utilizzando un detergente sgrassante multiuso o un detergente per vetri e un panno in microfibra per una finitura senza aloni. Rimuovere eventuali schizzi di grasso rimasti attaccati con una spugna non abrasiva. “Non bisogna mai smontare la porta del forno per pulire tra gli strati di vetro”, dice Forté. “Questa operazione deve essere eseguita solo da un tecnico autorizzato per evitare di danneggiare il vetro o lo sportello o di invalidare la garanzia del forno”.

Posso pulire il mio forno con il bicarbonato di sodio?

Molti consigliano di usare una pasta di bicarbonato di sodio per pulire l’interno del forno, ma noi non lo facciamo. È disordinato e richiede più strofinamento e risciacquo, inoltre chi vuole passare due giorni a pulire il forno? Il bicarbonato di sodio è leggermente abrasivo ed è un ottimo detergente per le macchie, ma non consigliamo di pulire l’intero forno. Lo stesso vale per altri detergenti fai-da-te come il bicarbonato di sodio con aceto o limoni in una vasca d’acqua sicura per il forno.

Anche se si tratta di detergenti efficaci e comprendiamo l’esitazione a utilizzarli per paura di fumi e odori forti, è semplicemente molto più facile utilizzare la funzione autopulente del forno o un detergente formulato specificamente per pulire gli alimenti bruciati lasciati nel forno. I detergenti per forni presenti oggi sul mercato sono molto diversi dai prodotti del passato. Molti sono formulati per ridurre le esalazioni o per essere privi di fumi.

Come tenere in ordine il forno tra una pulizia profonda e l’altra

Il fatto che ora sappiate come pulire efficacemente il vostro forno non significa che non dobbiate cercare di prevenire il disordine in primo luogo. Come regola generale, coprite le teglie con coperchi o fogli di alluminio per evitare schizzi e mettete le teglie da forno sui ripiani inferiori quando cuocete torte e sformati per raccogliere tutto ciò che potrebbe fuoriuscire. Non appena si sospetta una fuoriuscita, cospargere con cura il sale da cucina mentre è ancora caldo per assorbirlo e pulirlo con una spugna o un panno umido una volta che il forno si è raffreddato.

