Come migliorare la classe energetica della propria casa

Ad oggi per sapere il fabbisogno energetico di cui la propria casa ha bisogno risulta essere sempre più importante conoscere la classe energetica della stessa. Questo soprattutto in un momento in cui i prezzi legati ai consumi energetici sono destinati ad aumentare. I criteri sulla base dei quali viene assegnata una determinata classe energetica sono diversi, tra questi rientrano senza ombra di dubbio i materiali di costruzione, gli infissi, la produzione di acqua calda, il sistema di illuminazione e l’impianto di riscaldamento. Quali sono le classi energetiche disponibili? Semplice, quest’ultime vanno da G ad A4 e il documento ha una validità di 10 anni. Semplice è anche il concetto che ha a che vedere con la spesa legata alla classe energetica, infatti più quest’ultima è bassa e più sarà oneroso il consumo dell’abitazione. Senza ricorrere a dei professionisti, c’è comunque l’opportunità di stimare e di calcolare la classe energetica della propria casa, basta prendere in considerazione alcuni parametri.

Alcuni di questi sono la geometria e l’esposizione dell’immobile, la presenza o meno di impianti dotati di ventilazione meccanica e la tipologia degli impianti stessi. Un altro parametro fondamentale per il calcolo della classe energetica è il riscaldamento invernale, tanto che nel caso in cui dovessimo godere di un riscaldamento autonomo sarebbe necessario ottenere il consumo annuo di gas metano, questo attraverso le bollette. Il consumo che troviamo va moltiplicato per 8,3, successivamente il risultato dev’essere diviso per i metri quadri della superficie. Il consumo per metro quadro sarà proprio quel dato che ti permetterà di calcolare la classe energetica della tua abitazione.



Cosa fare per migliorare la propria classe energetica



Una volta effettuato il calcolo che ti permette di capire di quale classe energetica gode la tua casa, si può ricorrere a qualche intervento mirato a migliorarla. Negli ultimi anni sono state introdotte delle interessanti innovazioni che permettono di realizzare degli interventi di efficientamento energetico in modo assolutamente sostenibile. In questo senso è fondamentale rivolgersi a fornitori di energia sostenibile, come ad esempio VIVI energia, per godere dello stesso comfort e allo stesso tempo per minimizzare il proprio impatto ambientale. Tra gli interventi che si possono effettuare per migliorare la classe energetica rientrano senza ombra di dubbio l’isolamento termico, per limitare le dispersioni di calore, e la sostituzione della caldaia. Una caldaia di nuova generazione, infatti, migliorerà sicuramente le performance e i consumi. Risulta essere molto importante certamente anche cambiare e pulire l’impianto di climatizzazione, cambiare gli infissi, isolare i cassonetti delle tapparelle, scegliere elettrodomestici a risparmio energetico e ricorrere all’impianto fotovoltaico e al solare termico. Inoltre, è molto utile anche prestare particolare attenzione alle perdite d’acqua.





L’impatto di una classe energetica alta sul valore dell’immobile



Come già accennato precedentemente, il valore alto della classe energetica influisce positivamente sul valore dell’immobile e su questo ci sono ben pochi dubbi. Investire su un immobile di classe A, nonostante dei costi iniziali sicuramente più elevati, risulterà essere assolutamente conveniente, perché nel lungo termine si otterrà un grande risparmio per quanto concerne i costi di riscaldamento e raffreddamento. L’impatto sull’ambiente circostante di una classe energetica elevata è quasi nullo, motivo per cui si andrebbe anche in una direzione legata alla sostenibilità ambientale. Questo permetterebbe al valore dell’immobile di restare invariato anche con il passare del tempo.