Come giocare alle slot online senza spendere un centesimo

Condividi

Se siete appassionati di slot machine, ma dopo l’ultima perdita non ve la sentite di puntare ancora dei soldi, dovete sapere che ci sono alcuni modi di giocare senza spendere un centesimo. A molti questi sembrerebbe un’ affermazione assurda. Ma in questo post vedremo come è possibile giocare in modo totalmente gratuito e, in alcuni casi, anche prelevare delle vincite.

Sfruttare i bonus senza deposito

Le slot sono tra i giochi più economici con cui si può giocare in un casinò. Infatti, alcune di queste macchine chiedono solamente pochi centesimi per ogni giro. Sono diventati famosi i casi di alcuni giocatori che, con pochi dollari, hanno incassato diversi milioni alle slot progressive. Stiamo parlando di casi isolati, ma se volete provare in modo completamente gratuito potete farlo registrandovi ad un casinò online e sfruttando la promozione di benvenuto.

I Casino Playtech bonus senza deposito sono famosi per offrire questa opportunità ai giocatori. La Playtech è un’azienda produttrice di software per i casinò online.

Questa società è conosciuta soprattutto per la qualità delle sue slot machine digitali. Attualmente ha più di 200 titoli all’attivo, alcuni dei quali sono diventati molto famosi, come Age of Gods, Red Canyon Slot, Artic Adventure e Azteca. Ciò che rende questi titoli amati dal pubblico sono le storie, i colpi di scena e i bonus che rendono le partite molto più divertenti.

Per ottenere una promozione di benvenuto, la prima cosa da fare è scegliere un casino che abbia questo tipo di offerta. Spesso gli operatori offrono delle promozioni sui primi depositi, ma in alcuni casi è riservata un’offerta ai nuovi iscritti anche solo dopo la convalida del conto gioco. Una volta registrati, viene accreditato un bonus spendibile su scommesse o sui giochi da casinò. La promozione può essere anche sotto forma di free spin da usare sulle slot, anche se i casinò possono porre delle limitazioni su alcune versioni. Solo dopo aver giocato l’importo minimo stabilito è possibile convertire il bonus in saldo reale, o prelevare le eventuali vincite. E’ sempre consigliabile consultare la sezione dedicata ai termini e alle condizioni prima di usare questi bonus, anche per capire se hanno una scadenza temporale.

Sfruttare i free spins su altri bonus

La maggior parte delle promozioni di benvenuto offre un bonus sul primo deposito. In questo caso i giocatori non devono fare altro che iscriversi ed effettuare una prima ricarica sul conto. In base ai regolamenti di ogni operatore, il bonus viene erogato subito oppure solo se l’importo viene giocato X volte.

Questo è spendibile solo su alcuni giochi, incluse le slot machine. Il valore varia in base all’operatore e può raggiungere o superare il 100% dell’importo ricaricato. Ad esempio, se depositate 100 € riceverete 100 € in omaggio. È importante precisare che questo credito in regalo viene depositato su un saldo diverso, in una sezione a parte del conto dove vengono accreditate solo le promozioni. Se pensate che alcune slot offrono giri a partire da 0,10 €, ricevere 100 € potrebbe significare 1000 giri gratis sulle slot. E’ bene comunque verificare tutte le condizioni per capire su quali giochi è spendibile il bonus e quale è il limite massimo di vincita consentita e trasferibile sul saldo vero e proprio.

Giocare alle slot online in modalità demo

Finora abbiamo visto come ottenere vincite alle slot iscrivendosi a un casinò online. Tuttavia, se l’obiettivo non è vincere denaro, ci sono altre soluzioni da provare. Gli stessi fornitori di giochi che trovate nei casinò online, a volte, mettono a disposizione delle slot in modalità demo. In questo caso, non è necessario registrarsi o depositare, basta verificare quale casinò consente questa modalità e visitare la sezione dedicata.

Questo può essere un modo intelligente per valutare l’offerta prima di iscriversi. Provando le versioni demo, potrete farvi un’idea e decidere se il casinò è adatto a voi. Inoltre, queste versioni possono aiutare a sviluppare strategie e a migliorare le abilità senza rischiare denaro reale.

Quando si apre un conto presso un casinò online, alcuni operatori offrono anche la possibilità di giocare con denaro finto. In questo caso, l’account è diviso in due parti. La prima parte consente di depositare, giocare e ritirare le vincite ottenute. La seconda parte è quella dove vengono caricati i gettoni gratuiti per provare i giochi senza alcun rischio finanziario.

Giocare con denaro non reale può essere un ottimo modo per provare le slot machine senza preoccuparsi di eventuali perdite. Si possono testare tutte le versioni disponibili sul sito, usare il maggior numero possibile di monete gratuite e giocare per ore, vedendo quali funzionano meglio per voi.

Vale la pena notare che giocare in questa modalità ha alcune limitazioni. Ad esempio, non permette di partecipare a promozioni o bonus. Tuttavia, se state cercando un modo divertente per passare il tempo senza rischiare, giocare con soldi finti può essere un’opzione divertente.

Utilizzare un’app su smartphone o tablet

Le app dei social casinò sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni perché offrono un modo divertente e simpatico di giocare senza rischiare nemmeno un euro. Applicazioni come Zynga Slots, Slotomania e DoubleDown Casino offrono un’ampia varietà di slot con crediti virtuali, permettendovi di provare la stessa emozione dei casinò online senza dover aprire un conto e depositare. Alcuni di questi sono anche ospitati su social network come Facebook, che negli ultimi anni hanno sviluppato delle vere e proprie sezioni dedicate al gaming. Uno dei punti di forza delle app di social casinò è la straordinaria varietà di giochi a disposizione. Si può trovare di tutto, dalle classiche versioni a tre rulli alle moderne video slot con ogni genere di funzionalità e bonus. E poiché si gioca con crediti virtuali, si possono provare diversi titoli senza preoccuparsi di perdere denaro.

Un altro vantaggio delle app di social casino è che spesso offrono bonus e premi giornalieri per stimolare l’utente a tornare. Questi bonus possono includere giri gratuiti e crediti virtuali extra.

Naturalmente, vale la pena di notare che le app dei casinò sociali hanno uno scopo puramente ludico e non offrono alcuna opportunità di vincere soldi veri. Quindi, se quest’ultimo è il vostro obiettivo, dovrete cercare altrove. Ma se state cercando un modo divertente e sicuro per giocare alle slot gratuitamente, le app dei social casinò meritano sicuramente di essere provate.