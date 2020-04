Come gestire ansia e stress con una adeguata strategia nutrizionale

Condividi

Con il termine “dieta” non si intende un regime restrittivo, ma un “modus vivendi”. La dieta non è solo ciò che mangiamo, ma anche come reagiamo alle situazioni della vita, la nostra resilienza e le emozioni positive e negative che inconsapevolmente inghiottiamo.

L’ansia e lo stress inducono un circolo vizioso che abbraccia l’alimentazione e ci induce a ricercare cibi spazzatura (così detti “junk food” ) che non richiedono tempi di preparazione, veloci, a portata di mano e ad alta densità calorica. Questo meccanismo indotto dallo stress, che vede aumentare il cortisolo, ci induce a ricercare soprattutto zuccheri predisponendo all’accumulo di adipe a livello addominale e viscerale. Ciò causa inevitabilmente aumento di peso il che esacerbera lo stato di stress e re-innesca il circolo vizioso alla ricerca di cibo. Quando siamo stressati il nostro sistema immunitario è più debole, aumenta la produzione di radicali liberi e si altera l’equilibrio ormonale. Quando siamo sotto stress tendiamo a non masticare adeguatamente e questo provoca una cattiva digestione e predispone a disturbi come reflussogastroesofageo, diarrea e/o stipsi, colon irritabile, gastrite, ulcera. Una “dieta anti-stress” ha lo scopo di educare alla fame omeostatica e ri-equilibrare l’intestino. Per fare ciò si consiglia di limitare gli alimenti contenti caseina (latticini), glutine (farine), zucchero e sale.

I cibi che invece vanno favoriti sono pomodori, carote, peperoni, zucca, albicocche, frutti rossi che contengono vitamina A, betacarotene e licopeni; spinaci, broccoli, cicoria, indivia, lattuga, radicchio, cavoli, ricchi di vitamina B; agrumi, fragole, kiwi, mango, papaia, peperoni, cavolfiori, preziosi per la vitamina C.

Inoltre si consiglia di preferire i cereali integrali e gli pseudo cereali ai prodotti raffinati.

Altri fattore importante per il nostro benessere sono l’igiene del sonno, il movimento e la meditazione.