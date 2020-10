“Come Alice…” e “Piccola musica” per i bambini al Teatro dei Piccoli

Condividi

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 (ore 11.30)

Teatro, musica e laboratori nella Mostra d’Oltremare di Napoli

“Come Alice..” e “Piccola Musica” sono i due titoli con cui prosegue, sabato 17 e domenica 18 ottobre al Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare, la programmazione di “Autunno in Pineta”. La rassegna, dedicata ai piccoli dai 3 anni in su, è organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora.

Si comincia, sabato 17 alle ore 11.30, con la sezione dedicata alle fiabe curata da I Teatrini che propone un nuovo allestimento di “Come Alice…” uno spettacolo di Giovanna Facciolo,

liberamente tratto dalla fiaba di Lewis Carroll con Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola e Valentina Carbonara (maschere, figure e costumi di Rosellina Leone). Un percorso surreale in cui i personaggi del famoso libro assumono caratteristiche tali da legarsi al contesto in cui agiscono. Alice, la protagonista, si presenta sin dall’inizio ai giovanissimi spettatori semplicemente come una bambina cresciuta troppo in fretta che ha dimenticato tutto, compreso il suo nome. “La sua figura – commenta l’autrice e regista – è quella di una ragazzina alla ricerca di sé stessa, metafora surreale della crescita e del disagio che il cambiamento fisico le procura. Questa ricerca unisce il personaggio ai piccoli spettatori, creando tra essi sentimenti di solidarietà, di protezione e di sostegno nei confronti dell’indifesa protagonista”.

Domenica 18 ottobre, sempre alle ore 11.30, la sezione musicale curata da Progetto Sonora presenta “Piccola Musica” l’ultimo dei quattro Concerti in Pineta proposti dall’Ensemble Sonora. “Tutti i Concerti in Pineta – sottolinea Eugenio Ottieri – propongono una modalità di ascolto e di partecipazione che consente di immergere i più piccoli nel suono e nella musica. Ascolti dedicati che spaziano tra i differenti generi musicali, dal repertorio classico al jazz, per offrire ai ragazzi – ma anche ai loro genitori – nuovi stimoli attraverso un’inusuale partecipazione attiva”.

La rassegna è realizzata con il sostegno della Regione Campania e la collaborazione di Comune di Napoli e direzione della Mostra d’Oltremare. Tutti gli spettacoli sono preceduti, un’ora prima, da un laboratorio teatrale o musicale compreso nel costo del biglietto. L’ingresso per il pubblico, munito di mascherina, è dal lato Zoo su Viale Kennedy, il biglietto costa 5 euro (valido per uno spettacolo + laboratorio) e la prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 327 0795871.

loading...