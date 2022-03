Comdata spa, Zinzi chiede un’audizione in Consiglio regionale

Condividi

Il capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, ha protocollato una richiesta ufficiale di audizione in III Commissione regionale permanente per discutere della “internalizzazione in INPS dei lavoratori di Comdata SpA”.

“Il processo di internalizzazione annunciato dall’Inps – ha spiegato Zinzi – preoccupa gli operatori sia per quanto riguarda i tempi sia ancora per il mantenimento dei livelli occupazionali. Un’audizione potrebbe fare luce su quelli che sono gli sviluppi futuri ed essere l’occasione per aprire un confronto sul futuro delle telecomunicazioni e del segmento contact center nella nostra regione”.