Coma Cose, Sanremo fa bene all’amore. Da ‘L’addio’ alla proposta di matrimonio al Festival il passo è breve

Da L’ Addio alle nozze. Ieri in sala stampa i Coma Cose hanno annunciato le prossime nozze, mostrando in terza serata, sul palco dell’Ariston, una rinnovata complicità fatta di sguardi che quasi avrebbero fatto scattare il bacio. Sull’anulare sinistro dell’artista bionda si nota un solitario, regalatole dal compagno proprio al Festival, dopo il racconto della crisi di coppia superata nel brano portato a Sanremo. “Un giorno stavamo chiacchierando di matrimonio e ho detto… cosa ne pensi se ci sposassimo davvero?” così ha raccontato Francesca Mesiano, in arte California. “La proposta l’ho fatta un po’ io – continua l’artista – poi lui è arrivato con l’anello. Abbiamo seguito la tradizione da quel punto di vista”. La nuova coppia del Festival stile Albano e Romina 40 anni dopo, mostra di essere salda ai valori autentici dell’amore nonostante l’immagine artistica un po’ punk.