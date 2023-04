Coltiva marijuana in casa, arrestato

Condividi

La Polizia di Stato di Caserta, nella giornata di ieri, nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga nella provincia, ha arrestato a San Nicola la Strada, con il supporto operativo del locale Comando di Polizia Municipale, un 49enne, in quanto ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile, nell’ambito di attività investigativa, apprendevano dell’avvio, da parte di un individuo con specifici precedenti penali, di attività di spaccio nel comune di San Nicola La Strada.

Gli agenti, pertanto, procedevano ad una perquisizione dell’abitazione del soggetto, al termine della quale rinvenivano due serre con all’interno 7 grosse piante di marijuana, nonché circa 180 grammi di marijuana e strumenti di precisione utilizzati per la pesatura della sostanza stupefacente.

Ultimati gli accertamenti di rito, il 49enne veniva tratto in arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che, nella giornata odierna, in seguito a giudizio per direttissima, applicava la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.