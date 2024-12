Colotta: “Parole di Delpini per un’etica della comunicazione scuotono la mente e le coscienze”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Le parole pronunciate oggi dall’Arcivescovo di Milano Delpini scuotono la mente e le coscienze e devono coinvolgere tutto il nostro settore in uno sforzo collettivo per un’etica della comunicazione sempre più rispettosa della dignità delle persone". Lo afferma in una nota il Presidente di Assocomunicatori, Domenico Colotta, commentando le parole pronunciate da monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, nel tradizionale discorso alla città per Sant’Ambrogio, in cui ha biasimato quella comunicazione che ingigantisce il male ignorando il bene, oltre che i social che veicolano narcisismo, volgarità e odio. "La buona comunicazione – sottolinea – riveste un ruolo fondamentale nella vita delle persone e rappresenta un vero e proprio antidoto per combattere le disuguaglianze sociali; può, pertanto, contribuire efficacemente alla costruzione di relazioni più sane, alla risoluzione di conflitti e alla creazione di una società più equa, giusta e inclusiva". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.