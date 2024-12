Colosimo (Fondazione Magna Grecia): “Su contrasto a cybercrime non siamo ad anno zero”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Su cybecrime, criminalità organizzata e giovani "non siamo all'anno zero. Il nostro Paese è sempre portato a considerare che i fenomeni che arrivano ci trovano impreparati ma non è vero. Abbiamo un'agenzia nazionale, presieduta dal prefetto Frattasi, che opera e che senza clamore assicura uno scudo di protezione al nostro sistema. Inoltre anche le ulteriori e ultime direttive comunitarie ci danno uno spettro di protezione normativa molto forte e le forze di sicurezza hanno raggiunto un grado di specializzazione altissimo. Noi siamo uno dei paesi primi ad aver costituito la Polizia delle comunicazioni che è una eccellenza del nostro Paese". Così Antonello Colosimo, presidente Odv Fondazione Magna Grecia, parlando con l'Adnkronos, a Palermo, a margine del forum 'Il contrasto alla criminalità tra l'utilizzo dei social, cybercrime e nuove dipendenze'. "Il problema è l'uso da parte dei giovani che spesso non si rendono contro che hackerare non significa dimostrare un'attitudine ma ferire il nostro Paese e la protezione dei nostri dati". —[email protected] (Web Info)

