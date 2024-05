0 minuto di lettura

Oltre a De Simone, in quota Coldiretti Caserta anche il presidente Amico, il direttore Miselli e la consigliera Sorbo

CASERTA – Grande soddisfazione da parte della federazione Caserta di Coldiretti per la rielezione di Tommaso De Simone come presidente della Camera di Commercio provinciale.Una conferma nel ruolo, quindi, per il presidente De Simone. Una scelta che dimostra la stima verso l’ex numero uno di Coldiretti Caserta.

Assieme a De Simone, in quota Coldiretti opereranno nel consiglio della Camera di Commercio anche il presidente di Coldiretti Caserta, Enrico Amico, il direttore Giuseppe Miselli e la consigliera di federazione Claudia Sorbo.

La federazione provinciale augura buon lavoro al presidente De Simone, con il quale Coldiretti Caserta è convinta di poter portare avanti lo sviluppo e la crescita del comparto agroalimentare della nostra provincia. Sale quindi a quattro il numero di membri nel consiglio della Camera di Commercio legato a Coldiretti Caserta.

