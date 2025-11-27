Colao (Consiglio superiore Sanità), ‘in atto progettualità per pazienti con obesità’

0 minuto di lettura

“L’obesità viene da tante cause diverse, genetiche, epigenetiche, sociali ed economiche. Quindi scelte non corrette, non sempre per la volontà del singolo, ma perché è il nostro sistema Paese che porta verso questa direzione e devo dire, con grande felicità, che questo Consiglio superiore sta portando avanti delle progettualità per andare incontro a quei pazienti con obesità che oggi si vedono misconosciute le loro possibilità di essere presi in carico per la diagnosi e per la terapia”. E’ quanto affermato da Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio superiore di Sanità, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.

