Colangelo (Accenture): “La banking conference su Sky è per noi un salto quantico”

(Adnkronos) – Si è svolta oggi a Milano la decima edizione dell’Accenture Banking Conference, “Prompt Banking – Reinventare la banca nell’era dell’AI”, per la prima volta in diretta televisiva sui canali Sky: “Sbarcare in televisione è un un salto quantico per il nostro mindset”, confessa Massimiliano Colangelo, responsabile Financial Services di Accenture Italia, ai microfoni di Andkronos. In occasione della decima edizione dell’Accenture Banking Conference, la società ha presentato il modello “Prompt Banking”, una nuova concezione di banca che integra l'intelligenza artificiale su larga scala. La diretta sui canali Sky ha dato anche al grande pubblico l’opportunità di ascoltare il dibattito tra Ceo e top manager delle principali istituzioni finanziarie. Hanno partecipato all’evento in diretta Tv esperti del mondo bancario e tecnologico che si sono confrontati sul futuro del settore insieme a Mauro Macchi, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia, prossimo CEO Europa Medio Oriente e Africa della multinazionale. “Era per noi abitudine svolgere la Banking Conference in modo tradizionale, qui invece abbiamo utilizzato la tecnologia in modo abbastanza spinto grazie all'utilizzo della realtà virtuale – racconta Colangelo – Abbiamo avuto in studio collegamenti esterni e interventi in presenza e assistito alla capacità di alternare interlocutori che rappresentassero delle esigenze molto diverse. Dal mio punto di vista è stata l’occasione anche per creare un po’ di stimolo nei confronti del mercato e anche dell'audience”, ha concluso. —[email protected] (Web Info)

