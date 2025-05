Col Casco, presentata a Caivano la seconda edizione dedicata alla sicurezza stradale

1 minuto di lettura

Il 23 e 24 maggio Caivano ospita la seconda edizione di “Col Casco”, appuntamento dedicato alla cultura della sicurezza e dell’educazione stradale attraverso esperienze pratiche e dimostrazioni dal vivo, unendo la passione per i motori alla prevenzione e responsabilità sulla strada.

Promosso dall’associazione Ase, presieduta da Stefano Silvestro, questo progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Caivano, del Comune di Napoli, del Ministero dei Trasporti, del Ministero degli Interni, del Ministero della Giustizia, della Regione Campania, di Anci Campania, di Anas, Sport & Salute, Fmi e Asi Moto.

Con il coinvolgimento di federazioni, club auto e moto, circuiti, concessionari, piloti, scuole di guida sicura, associazioni, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa e soccorso stradale, “Col Casco” si propone di diventare un punto di riferimento per l’educazione stradale e la guida responsabile.

Il programma prevede una serie di workshop, dimostrazioni dal vivo e attività interattive con esperti delle forze dell’ordine e squadre di soccorso e sanitarie. Inoltre, un’ampia esposizione di veicoli iconici e tecnologie innovative per la sicurezza permetterà ai visitatori di scoprire le ultime novità del mondo automobilistico e motociclistico. “Sicurezza, prevenzione, educazione e solidarietà saranno al centro dell’attenzione. ‘Col Casco’ non è solo formazione e spettacolo, ma anche un’occasione per fare la differenza”, sottolineano i promotori.

L’appuntamento è per venerdì’ 23 maggio alle 9.30 nel Centro sportivo-polifunzionale “Pino Daniele” con la presenza della Fanfara dei Carabinieri, poi alle 14,00 nell’istituto comprensivo del Parco Verde “R.Viviani” in viale Margherita.

Sabato 24 maggio dalle 9:30 ‘Col Casco’ si sposta nell’area mercatale di Caivano.

Fonte: ANSA

