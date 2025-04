Codice Ateco per prostituzione? Istat: riguarda solo attività legali

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Arriva il codice Ateco per prostitute e escort? Nell'elenco dell'Istat per classificare le attività economiche spicca il codice 96.99.92 in cui rientrano, come evidenzia l'istituto, "le seguenti attività: le agenzie matrimoniali e quelle di speed dating". E allora perché c'è chi pensa che il codice faccia riferimento anche a escort e prostitute che, in sostanza, si iscriverebbero alla Camera di commercio? "Con l'entrata in vigore della nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 "è stato recepito dalla classificazione statistica europea delle attività economiche denominata Nace Rev. 2.1 il codice 96.99 'Altre attività di servizi alla persona n.c.a'. La descrizione di questo codice definita a livello europeo riporta, tra le altre, anche le seguenti attività: 'provision or arrangement of sexual services, organisation of prostitution events or operation of prostitution establishments'", spiega l'Istat richiamando la classificazione europea. D'altra parte "le stesse attività erano già incluse nella classificazione europea precedente nell’ambito del codice 96.09, in vigore a partire dal 2008 al 2024, sebbene non in modo così esplicito. Si precisa che la classificazione statistica delle attività economiche definita a livello comunitario può includere oltre alle attività legali anche quelle non legali al fine di garantire l’esaustività della classificazione e la piena comparabilità dei dati tra Paesi dell’Ue, indipendentemente dal loro regime normativo", spiega l'istituto. "Si segnala tuttavia – continua l'istituto di statistica – che l’implementazione della classificazione Ateco 2025 a livello nazionale riguarderà solo gli operatori economici residenti che svolgono attività legali, come nel caso del codice 96.99.92 in cui rientrano, ad esempio, le seguenti attività: le agenzie matrimoniali e quelle di speed dating. La stima delle attività illegali, richiesta nell’ambito dei Sistema dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea (Sec), verrà effettuata dall’Istat esclusivamente nell’ambito dei Conti Nazionali utilizzando metodi di stima indiretti". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.