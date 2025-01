Codice Ateco esclusivo per i Fisioterapisti, Paolo Esposito: “Importante riconoscimento”

1 minuto di lettura

Condividi

Nuovo importante passo in avanti per la fisioterapia in Italia. Dopo l’istituzione della Federazione Nazionale dei Fisioterapisti e dei relativi Ordini territoriali, avvenuta l’8 settembre 2022, dal 1 gennaio 2025 con l’entrata in vigore della nuova classificazione delle attività economiche, che sarà operativa dal prossimo 1° aprile 2025, l’ISTAT ha attribuito alla Fisioterapia, sino ad oggi inserita in un unico codice ATECO comprendente varie professioni sanitarie, una classe specifica con l’introduzione del codice ATECO 86.95 “Attività di fisioterapia – Physiotherapy activities”. L’importanza dei codici ATECO è determinata dal fatto che sono necessari ai professionisti che, al momento dell’apertura della partita Iva, devono indicare quale sarà la propria attività economica, scegliendo il codice che fa a loro riferimento. Inoltre la classificazione stilata dall’ISTAT viene utilizzata dall’Agenzia delle entrate ai fini fiscali, quale per esempio la definizione della redditività del forfettario e nella gestione della pandemia da Covid-19 è servita a selezionare quali professioni potessero continuare a svolgere la propria attività nonostante il lockdown.

“L’attribuzione di uno specifico codice ATECO per la Fisioterapia – ha affermato Paolo Esposito, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta – rappresenta l’ennesimo importante riconoscimento per la nostra professione e grazie al quale in Italia, tra l’altro, potranno essere stilate statistiche specifiche riguardanti l’attività dei fisioterapisti. Questo consentirà ogni anno di fotografare con maggiore precisione l’attività professionale svolta in modo tale da rispondere sempre meglio alle esigenze della popolazione italiana destinata ad invecchiare ulteriormente nei prossimi anni e per cui il ruolo della fisioterapia sarà sempre più importante. Inoltre – ha concluso Esposito – avere un codice ATECO specifico rappresenterà un deterrente per l’attività abusiva di professionisti che nulla hanno a che vedere con la Fisioterapia. E a tal riguardo come OFI NA-AV-BN-CE da tempo nel campo della riabilitazione siamo impegnati concretamente al contrasto dell’abusivismo professionale, un fenomeno atavico che purtroppo ogni anno mette a rischio la salute di centinaia di cittadini”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.