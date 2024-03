0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Codere, multinazionale leader nel settore dell'intrattenimento e dei giochi, ha annunciato oggi di essere in trattative avanzate con i suoi principali obbligazionisti per finalizzare le condizioni commerciali di una ricapitalizzazione globale volta a migliorare la sua struttura e rafforzare la sua crescita futura. Pertanto, dopo aver risolto completamente i problemi operativi in Argentina e aver stabilizzato la situazione in Messico, la società, si legge in una nota, ha assunto Houlihan Lokey e Allen & Overy rispettivamente come consulenti finanziari e legali per portare avanti questo processo. Questa operazione mira a sanare il bilancio della società e a consentire a Codere di concentrarsi sulla migliore implementazione del proprio business plan, migliorando al tempo stesso la propria capacità finanziaria per promuovere la propria strategia di crescita a lungo termine. La società fornirà ulteriori aggiornamenti al mercato su questo processo e su i suoi termini commerciali nelle prossime settimane. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it