COCAINA E’ MORTALE, ESISTE SEMPRE UNA SOLUZIONE! Ecco come SBARAZZARVI di cocaina per sempre!

La cocaina è una droga psicoattiva forte e stimolante che si può trovare in forma polverosa di colore bianco. Il modo più comune del consumo di cocaina è sniffandola, ma questo narcotico può essere consumato anche per via orale (strofinandola sulle gengive), fumandola o assumendola per via endovenosa (per iniezione).

Oltre all’eroina, la cocaina è uno dei narcotici illegali più comunemente usati, ottenendo popolarità come una droga ricreativa, grazie ai suoi effetti iniziali che provoca: sensazione di forza, maggiore veglia, maggiore senso di potere e fiducia in se stessi, energia, euforia, maggiore entusiasmo, loquacità…

Però, tutti questi segni di un consumo iniziale di cocaina hanno breve durata, sono illusori e, soprattutto, hanno un prezzo alto per conto della salute.

Perchè la cocaina è una droga estremamente pericolosa?

I cocainomani usano questa sostanza in modo compulsivo – in modo sfrenato e con desiderio e brama incontrollabili nell’assumere cocaina, nonostante tutti gli effetti dannosi che questa droga provoca.

La cocaina è una delle droghe che creano la più forte dipendenza oggi, è proprio questa caratteristica la rende anche una delle sostanze psicoattive più pericolose! Il disturbo da uso e la dipendenza da cocaina è primariamente la conseguenza dell’azione di questo narcotico sul sistema dei neurotrasmettitori della dopamina nel cervello.

Credeteci o no, la cocaina può provocare la dipendenza dopo un solo uso di questa sostanza, dato che colpisce istantaneamente il sistema di ricompensa del cervello! Oltre il potenziale di forte dipendenza, l’(ab)uso di cocaina ha un effetto molto negativo sulla salute del consumatore, ed a causa di uso eccessivo di questa droga può portare ad un esito fatale.

Quali sono gli effetti indesiderati dell’uso di cocaina?

Come abbiamo già sottolineato, l’assunzione di cocaina in qualsiasi modo e in qualsiasi dose comporta numerosi rischi per la salute e rischi che possono variare da overdose a insufficienza degli organi vitali!

La cocaina è uno stimolante che restringe i vasi sanguigni, provocando l’aumento della pressione sanguigna (ipertensione). Sniffare cocaina può causare gravi danni alla mucosa nasale e il setto nasale (cartilagine e ossa del naso).

Inoltre, la cocaina è particolarmente pericolosa se assunta in grandi quantità. In tal caso l’uso di questa sostanza può causare comportamenti violenti, epistassi, infarti, ictus cerebrale e persino la morte!

Oltre a quanto sopra, l’uso di cocaina può causare i seguenti effetti collaterali:

Depressione e ansia;

Mal di testa;

Konfusione;

Nausea e problemi con il sonno;

Confusione e sudorazione;

Attacchi;

Tachicardia;

Pupille dilatate;

Danni polmonari permanenti;

Perforazione delle cavità nasali;

Perforazione dello stomaco e dell’intestino;

Infezioni e ascessi;

Deliri e allucinazioni:

Paranoia;

Irritabilità;

Buone notizie – Dipendenza da cocaina è una malattia assolutamente curabile!

Anche se la cocaina influisce negativamente sulla salute e sul benessere di una persona che abusa di questa droga, c’è una luce alla fine del tunnel! In altre parole, dipendenza da cocaina è una malattia che può essere vinta e superata. Tuttavia, l’unico modo per far scomparire completamente l’abuso e la dipendenza da cocaina, è fornire assistenza medica professionale in un centro qualificato di disintossicazione e trattamento della droga.

MedTim è l’ospedale specializzato per la disintossicazione e il trattamento di tutte le forme di dipendenza! I professionisti dell’ospedale internazionale MedTim per la detox, con decenni di esperienza nel trattamento dei disturbi da uso di sostanze, sono riusciti a condurre sulla strada giusta della vita migliaia di pazienti da tutto il mondo!

La disintossicazione completa da cocaina e il trattamento della dipendenza da questo narcotico nella Clinica MedTim, che comprende un approccio farmacologico, psicologico e sociale, è realizzabile in soli 14 giorni! Nell’ospedale MedTim per la detox vengono utilizzate esclusivamente le più moderne procedure di disintossicazione e trattamento, in altre parole, in questa clinica non esistono trattamenti obsoleti, antiquati ed inefficaci come in numerose altre cliniche!

Quello che l’ospedale moderno per disintossicazione MedTim distingue da altri centri di riabilitazione dalla droga è la disintossicazione da cocaina completamente INDOLORE E SICURA! Quindi, il paziente durante la disintossicazione e la purificazione dell’organismo da tutti i sottoprodotti della cocaina, non sentirà alcun sintomo sgradevole e spiacevole di una crisi di astinenza. E al termine di questo trattamento tutti i sintomi scompariranno.

Dopo un trattamento completo nella Clinica MedTim, la dipendenza da cocaina scomparirà, una persona formirà un atteggiamento negativo nei confronti di questa droga e sarà pronta di entrare in una nuova vita, felice