Cobolli, malessere agli Australian Open: “Posso andare in bagno?”

(Adnkronos) – Subito problemi per Flavio Cobolli agli Australian Open. Nella partita di oggi, domenica 18 gennaio, contro il britannico Arthur Fery, valida per il primo turno dello Slam di scena a Melbourne, il tennista azzurro ha richiesto subito un medical time out a causa di un malessere fisico, probabilmente intestinale.

Succede tutto dopo il terzo game del primo set, quando Fery riesce a piazzare il break a zero, approfittando di ben due doppi falli di Cobolli, visibilmente provato. Una volta seduto in panchina Flavio è stato assistito dai medici del circuito, che gli hanno dato alcune pasticche con la raccomandazione di richiamarli se le sue condizioni dovessero peggiorare.

Cobolli, che ha mostrato parecchio nervosismo anche verso la sua panchina nell’inizio di match, ha stretto quindi i denti ed è tornato in campo. La scena si è ripetuta al termine del quinto game, quando i medici sono tornati in campo e l’azzurro ha chiesto di andare in bagno.

