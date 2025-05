Cobolli-Arnaldi: orario, precedenti e dove vederla in tv

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Derby azzurro al Roland Garros 2025. Oggi, giovedì 29 maggio, Flavio Cobolli sfida Matteo Arnaldi nel secondo turno del torneo di Parigi, secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner lo scorso gennaio. Cobolli, all'esordio a Parigi, ha battuto in tre set il croato Marin Cilic, mentre Arnaldi ha superato in cinque e in rimonta il canadese Felix Auger Aliassime. Il match tra Cobolli e Arnaldi è in programma oggi, giovedì 29 maggio, ed è il terzo match in programma sul Campo 6 a partire dalle 11. Probabile quindi che l'inizio della partita non sia prima delle ore 15.30. I due si sono affrontati in quattro precedenti, con Arnaldi che guida il parziale con un netto 3-1. L'ultimo incontro risale agli ottavi di finale di Umago 2023, quando Matteo si impose in due set. Cobolli-Arnaldi, così come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.