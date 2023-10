Co.Re.Com., Università di Salerno e Ca.Ri.Sal: master per la comunicazione istituzionale

Condividi

Questa mattina siglato il Protocollo d’intesa, previste anche borse di studio

SALERNO – Siglato questa mattina il Protocollo d’intesa tra Co.Re.Com. Campania, Università di Salerno (Facoltà di Scienze della Comunicazione) e Fondazione Ca.Ri.Sal. Presenti il Presidente del Consiglio Regionale On. Gennaro Oliviero, la Presidente del Co.Re.Com della Campania dott.ssa Carola Barbato in rappresentanza del Comitato (avv. Carolina Persico, dott. Simone Di Meo), il Presidente Domenico Credentino, il Prof. Virgilio D’Antonio. Il patto, valido esempio di virtuosa collaborazione tra Istituzione pubblica, Ente bancario e mondo della cultura avrà immediato effetto pratico. Denso il programma che come punto di massimo interesse vedrà la nascita di un master per la comunicazione istituzionale supportato da borse di studio.