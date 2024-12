Cnel, Fontana: “Bene protocollo con Camera dei deputati”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Questo accordo segna una collaborazione proficua per la Camera e per il Cnel. Il protocollo ci consentirà di condividere le competenze, scambiare le migliori pratiche, mettere in comune le esperienze. Sono felice delle tante collaborazioni che stiamo siglando, di diverso tipo ma unite da un identico obiettivo: la valorizzazione delle competenze e il lavoro comune per il bene del Paese". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, a proposito della firma del Protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, avvenuta oggi a Palazzo Montecitorio, rivolto allo sviluppo professionale e alla formazione del rispettivo personale, alla condivisione delle pratiche organizzative e al reciproco arricchimento del know-how e dei modelli operativi. —[email protected] (Web Info)

