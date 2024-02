Condividi

“La gente mi chiede il segreto della mia longevità. Forse perché alla mia età la maggior parte della gente si accontenta di giocare a golf. Non fraintendermi, sono un appassionato di golf e gioco ancora bene. Però spesso mi chiedono perché non vado in pensione. Sono una persona curiosa, lo sono sempre stata, mi piace scoprire cose nuove, espandere gli orizzonti. Non fermatevi, non accontentatevi, cercate sempre nuovi stimoli, perché sono quelli che danno la possibilità di rimanere creativi e di continuare a esprimere se stessi. Io mi diverto ancora a fare film e poi così evito di guardare la mia faccia sullo schermo!”

Lui non ha bisogno di presentazioni. Perché lui è Clint Eastwood

Nato il 31 Maggio 1930 a San Francisco, in California, in una famiglia protestante di origini irlandesi, scozzesi, olandesi e inglesi.

Vincitore due volte del Premio Oscar per la miglior regia, uno alla memoria Irving G. Thalberg e due come miglior film, quattro Premi César sei Golden Globe e tre David di Donatello, Eastwood è una delle figure più importanti del cinema internazionale.

Un duro dal cuore tenero, un uomo coerente e un personaggio formidabile che ha regalato al cinema personaggi divenuti “mitici”, tant’è che il canale televisivo Iris trasmette ogni settimana un suo film. Titolo di questa programmazione è “For ever Clint”, grazie alla quale possiamo ammirare il mitico attore in capolavori da lui interpretati e diretti.

Eastwood ha incantato gli spettatori più disparati, l’operaio, ad esempio, trova nei suoi film il mezzo più comodo e buono per dimenticare le sue lunghe giornate. In Clint vede un uomo forte che riesce a salvare chiunque.

Pensiamo a quando interpretò i western di Sergio Leone: la Trilogia del dollaro.

E poi LO STRANIERO SENZA NOME, IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO.

L’ interpretazione dei suoi personaggi risultano dalla combinazione di due o più idee realizzate in un modo nuovo ed originale, mai visto prima. È qui la grandezza di questo leone. Quando recita, si ottiene un impatto nella mente dello spettatore, accompagnato da un effetto immediato di ammirazione.

È possibile che, in funzione di alcune circostanze storiche o politiche, un certo tipo di film, in un certo momento, prevalga sugli altri; la qual cosa non prova che sia soddisfatto il cosiddetto gusto del pubblico. Ebbene, con Clint questo non avviene. Ogni suo film, che sia il regista o l’interprete, è sempre di moda. Si frega di tutto, soprattutto dei condizionamenti politici. Neanche il politically correct e la cancel culture possono contro di lui: rimangono perdenti, sempre e comunque

Infatti afferma: “La vita la vivo come dico io, o non la vivo affatto.”

Io non posso scrivere di un grande in un solo articolo, mi limito ad omaggiarlo e a descrivere le sue straordinarie caratteristiche.

Personalmente, più di tutti i suoi personaggi mi ha colpito L’ispettore Callaghan. I suoi metodi burberi contro i criminali. Il suo modo di gestire la lotta al crimine di Los Angeles e il lato “romantico” che viene fuori spesso, anche se in modo molto sottile.

E per concludere, ogni sua battuta è sempre la più figa.

È molto attivo anche in politica, si descrive come un libertario ed è registrato come Repubblicano fin dal 1951. Infatti, le sue posizioni politiche sono assimilabili a quelle dell’area libertaria del Partito Repubblicano.