Claudio Dominech miglior conduttore televisivo italiano

Premio alla carriera per il giornalista e conduttore TV napoletano, scelto dalle lettrici e dai lettori di Pink Magazine Italia, per il suo impegno sulla parità di genere, nella lotta contro la violenza sulle donne.

Il Premio alla carriera conferito a Claudio Dominech come Miglior conduttore televisivo italiano rappresenta un riconoscimento corale da parte del mondo femminile italiano. Le lettrici e i lettori di Pink Magazine Italia lo hanno scelto per l’eccellenza e l’integrità con cui ha saputo trattare, negli ultimi anni – e in particolare quest’anno – i temi cruciali della parità di genere e della violenza contro le donne. Il conduttore televisivo napoletano ha realizzato in carriera le dirette più obiettive, professionali e rispettose del panorama televisivo nazionale: senza retorica, senza pregiudizi, ma con estrema chiarezza, precisione, lucidità e coerenza giornalistica. Il suo approccio ha fatto scuola, soprattutto nel raccontare i più recenti e dolorosi casi di femminicidio, offrendo al pubblico uno spazio di comprensione, riflessione e verità. Il lavoro di Claudio Dominech è la prova che si può essere uomini e contribuire con forza alla battaglia culturale per i diritti delle donne, senza spettacolarizzare il dolore, ma mettendo al centro i fatti, le responsabilità e il rispetto. Un esempio di buona televisione, e di grande giornalismo.



Per l’evento, viva soddisfazione è stata espressa dal direttore della testata Pink Magazine Italia, Cinzia Giorgio (in foto col vincitore), unita con la redazione nella solerte lotta contro la disinformazione in tema di femminicidio: “Con questo premio conferito a Claudio Dominech, ci siamo voluti spingere oltre la nostra consueta battaglia, chiedendo alle lettrici e ai lettori di Pink di selezionare un giornalista televisivo che sapesse raccontare le donne in profondità, ma soprattutto obiettività. Spesso si lavora troppo su particolari macabri e poco sulle implicazioni giuridiche e culturali. Ebbene – ha concluso la direttrice – in pochissimi giorni sono arrivate centinaia di segnalazioni. La vittoria di Dominech è stata schiacciante. Un premio meritatissimo e fortemente voluto da chi ormai da dieci anni segue il nostro magazine.

