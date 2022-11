Claudia Blengino , la sua età oggetto dei desideri del popolo del web

Condividi

Ha letteralmente spopolato sui social la mamma cinquantenne del nord Italia che oggi confessa il suo non disagio a posare in scatti che poco lasciano all’immaginazione .

La sua storia da fotomodella nasce per puro caso e di recente , quando accompagnando un’amica per uno shooting fotografico , la stessa Claudia viene invitata a posare per lo stesso fotografo .

” Ho detto a me stessa , cosa ci sia di male , ma da lì a poco ci ho preso gusto e intendo far capire che non ci sia nessuna età che possa privare ad una donna di sentirsi protagonista”

Claudia ,dopo i primi scatti è diventata una delle donne più ricercate da fotografi e magazine , creandosi un’attività che la stessa condivide con gli impegni di mamma e la passione che ha nel viaggiare .