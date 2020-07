Claire in radio con “C’est la ouate” remix

Eros Ramazzotti produsse il primo singolo di Claire “Tu veux ou tu veux pas”. Per festeggiare il decimo anno dall’uscita del primo album “Les jeux sont faits”, torna in radio la cantante italofrancese Claire, con il nuovo remix di Remakeit dello storico successo “C’est la ouate”. Il brano è contenuto nel nuovo cd “Claire Deluxe Edition” che contiene 17 brani prodotti da Beppe Tinti

Il videoclip della canzone “C’est la ouate” remix 2020 è diretto dal regista Tayu Vlietstra, allievo di Bernardo Bertolucci che ha collaboratore come autore e regista della RAI, firmando documentari in Italia e all’estero.

Claire è una cantautrice nata in Toscana da madre Francese e padre Italiano. Fin dalla più tenera età trascorre molto tempo a Cannes, dove si innamora della musica di Serge Gainsbourg, Charles Aznavour, Françoise Hardy, Dalida, che sono fondamentali nel formare i suoi gusti musicali.

La giovane viene notata da EROS RAMAZZOTTI che ne intuisce le potenzialità artistiche e nel 2OO7 produce il suo primo singolo “TU VEUX OU TU VEUX PAS”, cover di un brano reso famoso negli anni ‘7O da Brigitte Bardot e riarrangiato per l’occasione da Maurizio Bassi.

Nel 2009 esce il suo secondo singolo “C’EST LA OUATE”, disco lancio su Radio Deejay, frizzante cover di una hit francese degli anni ’80. Nel 2011 insieme ai musicisti Matteo Gaggioli e Raffaele Chiatto viene alla luce il suo primo CD “Les jeux sont faits”, un progetto dalle sonorità Pop-Vintage. La tracklist comprende 13 brani fra cui 2 cover francesi “Petit Bikini” e “C’est la ouate” una versione Italo-Francese particolare “Dans du bleu du ciel bleu” della celeberrima “Volare” e 10 brani inediti tra cui “Non Gioco più” e “La Chambre”.

SOCIAL

FB: https://www.facebook.com/CLAIRE-BEC-115950520548/

IG: https://www.instagram.com/clairebecch/

http://www.clairebec.com

http://www.mamasrecords.it

http://www.fusionefilm.net

Tracklist “Claire Deluxe Edition”:

01) C’est la ouate (remix 2020)

02) La stanza

03) Tu veux ou tu veux pas

04) Non gioco più

05) Senza te

06) La nuit a Saint Tropez

07) Itsi bits petit bikini

08) La mia città

09) Histoire D’amour

10) Volare (Dans le bleu du ciel bleu)

11) Bellissimi noi

12) La plus belle fleur

13) Poupée jouet

14) La Chambre

15) Les jeux sont faits

16) La nuit a Saint Tropez

17) C’est la ouate

