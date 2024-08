Civitavecchia, Bordoni (Lega): ”Firmato decreto, arrivano 35 milioni per il porto”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Ottima notizia la firma del decreto con cui si autorizza da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti della somma complessiva di 35milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali e di sviluppo per l’interconnessione del porto di Civitavecchia e del territorio''. Così il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni. ''Risorse che presto arriveranno in città e che porteranno innumerevoli benefici, a partire dalla riqualificazione dell’area di proprietà dell’ex cementificio Italcementi e migliorerà la viabilità di accesso al porto. Dalla sottoscrizione dell’accordo tra Comune, Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro-Settentrionale e Mit è trascorso un anno. Giorni di lavoro in cui abbiamo lavorato gomito a gomito con il territorio, facendo anche il punto negli incontri al Mit, ricordo l’ultimo con il sindaco di Civitavecchia, e anche sul porto. Finalmente tutto questo diventa realtà e siamo certi che favorirà crescita, sviluppo e occupazione. L’impegno della Lega per potenziare le reti infrastrutturali dei territori produrrà effetti positivi non solo per Civitavecchia ma per il quadro economico di tutto il Lazio”. —[email protected] (Web Info)

