Città Metropolitana: Scuola, consegnato un nuovo campo sportivo agli studenti del Liceo Kant di Melito

Il sindaco metropolitano di Napoli Luigi de Magistris ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del nuovo campetto di calcio e della palazzina degli spogliatoi del liceo scientifico Kant di Melito.

Si tratta di due strutture che grazie ai lavori di manutenzione che sono stati realizzati potranno di nuovo essere utilizzati dagli alunni del liceo di Melito.

“Si tratta – ha detto il sindaco metropolitano – di uno dei molti interventi che la Città Metropolitana di Napoli sta realizzato per permettere agli studenti di disporre di spazi anche esterni per realizzare in assoluta sicurezza non sono le attività didattiche ma anche attività sportive e culturali”.

Alla cerimonia era presente anche il vicesindaco della Città Metropolitana e delegato alla scuola Domenico Marrazzo il quale ha sottolineato quanto grande sia lo sforzo finanziario e operativo dell’Ente di piazza Matteotti per garantire in questo periodo di pandemia le migliori condizioni di sicurezza possibili per lo svolgimento delle lezioni in presenza.

Complessivamente sono stati spesi per la realizzazione delle opere di ristrutturazione poco più di 100.000 euro.

Era presente all’evento anche il consigliere metropolitano Raffaele Cacciapuoti.

