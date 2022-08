Città Metropolitana, ok definitivo alla manovra di bilancio per 845 mln. Sì anche all’assestamento 2022 e a 12,3 milioni ai Comuni per luoghi di cultura e sport

Condividi

Nel corso della seduta conclusasi nella tarda serata di ieri, il Consiglio Metropolitano di Napoli ha dato il via libera definitivo alla manovra di bilancio di previsione dell’Ente per 845 milioni di euro.

L’importante documento di pianificazione per l’esercizio finanziario 2022 prevede stanziamenti per 234 milioni di euro per le scuole, 278,6 milioni per i trasporti e per il diritto alla mobilità, 72,5 mln per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente, mentre 12,7 vanno per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Due milioni e mezzo sono stati previsti per lo sviluppo del turismo, due per urbanistica e assetto del territorio, 18 per misure di sostegno all’occupazione, mentre 98 milioni saranno versati dalla Città Metropolitana allo Stato in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa.

“Un lavoro molto positivo – ha affermato il Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi al termine della seduta – fatto dagli uffici e dalla compagine politica molto qualificata: un bilancio solido, con fondi per scuole, strade, ambiente e servizi pubblici, con grandi possibilità di investimenti e che darà risposte concrete alle comunità”.

Ok dell’Assemblea anche alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024.

Successivamente il Consiglio ha approvato l’atto di indirizzo relativo alla possibilità di revisione dei progetti dei Comuni finanziati nell’ambito del Parco Progetti del Piano Strategico Metropolitano e la variazione al Bilancio di previsione 2022 per 900mila euro complessivi per l’adeguamento contabile di interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento degli edifici scolastici di competenza dell’Ente ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 8/1/2021 n. 13 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Approvato anche l’Ordine del giorno aggiuntivo che prevedeva una variazione di bilancio per il trasferimento di risorse ai Comuni del territorio metropolitano per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento dei luoghi della cultura e degli impianti sportivi per 12 milioni e 300mila euro.

Parere favorevole dell’Aula al Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’assunzione di 1.400 unità di personale per la Città Metropolitana e il Comune di Napoli e al Regolamento per l’attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico di competenza dell’Ente.

La seduta si è conclusa con il riconoscimento della legittimità di diversi debiti fuori bilancio.