Città Metropolitana, mercoledì seduta di Consiglio: all’OdG il PEG 2022-2024, il Bilancio consolidato 2021 e il PS per la transizione digitale ’23-’26

L’Assemblea è stata convocata per le ore 16.00. All’ordine del giorno della seduta anche la modifica all’istituzione delle Commissioni consiliari permanenti e il riconoscimento della legittimità di diversi debiti fuori bilancio. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming su www.metronapoli.it e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.

Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per il prossimo mercoledì 5 ottobre, alle ore 16.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

All’ordine del giorno della seduta, in particolare, l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, dello schema di Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2021 e l’adozione delle linee guida dell’Agenda Digitale della Città Metropolitana di Napoli – Piano Strategico per la Transizione Digitale 2023-2026.

La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming su www.metronapoli.it, l’e-magazine istituzionale della Città Metropolitana, e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.

Di seguito l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno:

Ordine del giorno seduta Consiglio Metropolitano del 5.10.2022

1) Comunicazioni del Sindaco.

2) Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024. Art.26, comma 2 lett. t) dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli.

3) Approvazione schema di Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2021.

4) Variazione all’annualità 2022 del bilancio di previsione 2022/2024 con applicazione di avanzo vincolato per € 58.700,00.

5) “Istituzione Commissioni consiliari permanenti”. Modifica.

6) Linee Guida Agenda Digitale della Città metropolitana di Napoli – Piano Strategico per la Transizione Digitale 2023-2026.Adozione.

7) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 dell’importo di € 8.262,74. Decreto Ingiuntivo n. 4873/2022 emesso dal Tribunale di Napoli.

8) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Acerra n. 823/2021 – importo di € 1.638,07.

9) Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di pace di Napoli, VI sez. civile n.24855/2022. Spese di lite. Importo € 553.69

10) Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di pace di Ischia n.3536/2022.R.G.n.986/2014. Importo € 7.065.57.

11) Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n.4106/2022.R.G. 10636/2015. Importo complessivo € 2.035,19.

12) Acquisizione sanante al patrimonio indisponibile della C.M. di suoli in Comune di Qualiano e di Giugliano in Campania ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, per una spesa complessiva di € 142.295,08.

13) Sentenza n. 1429/2022 della Corte di Appello di Napoli. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per l’importo di € 12.443,18.

14) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco n. 741/2022 – importo di € 1.080,82.

15) Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di pace di Marigliano n.349/2022. Importo € 977.83.

16) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000, per l’importo complessivo di € 1.193,35 derivante dalla sentenza n. 1004 del Tribunale di Napoli Nord.

17) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 422/2022 R.G. 201/2017 del Giudice di pace di Nola.Importo complessivo € 6.306,68.

18) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 4222/2022 R.G. 2324/2021 del Giudice di pace di Torre Annunziata. Importo complessivo € 2.380,88.

19) Acquisizione sanante al patrimonio indisponibile della C.M. di suoli nel Comune di Giugliano in Campania ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, per una spesa complessiva di € 26.795,48.

20) Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n.3231/2022.R.G.n.12318/2017. Importo € 4.057,97.

21) Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Somme dovute a seguito della sentenza n. 17192/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli per un ammontare di euro 1.043,14.

22) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 46/2022 R.G. 345/2020 del Giudice di Pace di Capri.Importo complessivo € 4.821,29.

23) Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per l’importo complessivo di € 2.005,20 ai fini della regolarizzazione contabile dei pru 2022 nn. 11-12- 13-14. Procedure esecutive R.G.E. 7809/2020 e 7799/2020 per giudizio sentenza n. 3224/19 del Giudice di Pace di Torre Annunziata.

24) Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Ordinanza ingiunzione Rep. n. 9593/2022 emessa dal Tribunale di Napoli – X Sez. Civile ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c . Importo complessivo € 16.627,34.

25) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1862/2022 R.G. 3997/2018 del Tribunale di Napoli Nord. Importo complessivo € 37.775,69.

26) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Sant’Anastasia n. 1734/2021 – importo di € 2.450,46.

27) Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 1645/2022. Importo € 868,13.

28) Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per l’importo complessivo di € 985,28 ai fini della regolarizzazione contabile dei pru 2022 nn. 160 e 161. Procedura esecutiva R.G.E. 1467172019 per giudizio sentenza n. 1889/19 del Giudice di Pace di Napoli nord.

29) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 3945/2021 – importo di € 5.135,78.