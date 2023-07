Città Metropolitana, lunedì 3 luglio seduta di Consiglio: all’esame dell’Aula il Bilancio di previsione 2023 e i suoi allegati per una manovra da 900 milioni di euro

Condividi

L’Assemblea è stata convocata alle ore 9.00. All’ordine del giorno, in particolare, il Bilancio di Previsione 2023 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2023-2024 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.

Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per il prossimo lunedì, 3 luglio, alle ore 9.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

In particolare, l’Assemblea sarà chiamata ad adottare il Bilancio di Previsione 2023 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2023-2024 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025.

La manovra ammonta a circa 900 milioni di euro complessivi.

Prima dell’esame di tali atti, il Consiglio dovrà ratificare alcune variazioni del Bilancio previsionale effettuate in via d’urgenza in regime provvisorio per consentire l’inserimento nel documento contabile principale di importanti fondi provenienti da PNRR e Next Generation EU. Si tratta, in particolare, di ulteriori 49 milioni di euro per le scuole e di 24 per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano.

I lavori proseguiranno con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.

Il Consiglio Metropolitano è stato già convocato, inoltre, per lunedì 10 luglio per l’approvazione definitiva del Bilancio, che avverrà a seguito del parere espresso dalla Conferenza Metropolitana sullo stesso e sugli atti ad esso collegati, le cui sedute sono previste nei giorni 4, 5 e 6 luglio.

La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.

Ordine del giorno Consiglio metropolitano 3 luglio 2023.