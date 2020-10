Città Metropolitana, lunedì 12 ottobre seduta di Consiglio

Condividi

Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per lunedì prossimo, 12 ottobre, alle ore 14.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

All’ordine del giorno, in particolare, la Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2020-2022, una variazione del Bilancio di previsione per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria per un milione e 437mila euro, e una variazione del DUP per un milione e 150mila per consentire la programmazione di cinque interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso vari istituti scolastici, ripartiti in cinque ambiti, e di un intervento di adeguamento degli impianti di vari plessi di competenza dell’Ente.

L’Assemblea sarà chiamata anche a procedere alla variazione di Bilancio di previsione necessaria per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per 45 milioni e 700mila euro per il finanziamento di 11 interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza della Città Metropolitana, all’approvazione dello Schema di Bilancio consolidato relativo al 2019 e all’istituzione della Commissione speciale e temporanea per le modifiche allo Statuto dell’Ente.

L’Assise di Santa Maria la Nova dovrà provvedere, altresì, alla surroga dei Consiglieri Felice Di Maiolo con il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia alle elezioni del Consiglio Metropolitano dell’ottobre del 2016, Saverio Carillo, e Francesco Capasso, del Movimento 5 Stelle, con Gennaro Cozzolino, mentre per la surroga del Consigliere Giuseppe Jossa dovrà prendere atto dell’incapienza della lista di appartenenza, quella del Partito Democratico.

La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming su www.metronapoli.it, l’e-magazine istituzionale della Città Metropolitana, e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.

Di seguito l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno della seduta:

Ordine del Giorno seduta di Consiglio Metropolitano del 12.10.2020

Surroga del Consigliere Felice Di Maiolo con il Consigliere Saverio Carillo, ai sensi del combinato disposto dei commi 25 e 39, art. 1, Legge 7 aprile 2014, n. 56.(PDLC-318-2020). Surroga del Consigliere Francesco Capasso con il Consigliere Gennaro Cozzolino, ai sensi del combinato disposto dei commi 25 e 39, art. 1, Legge 7 aprile 2014, n. 56. (PDLC-319-2020). Presa d’atto della decadenza del Consigliere Giuseppe Jossa, ai sensi del comma 25 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e della impossibilità di surroga per incapienza della lista elettorale di appartenenza (PDLC-320-2020). Comunicazioni del Sindaco. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020-2022. (PDLC 310 – 2020). Variazione al Bilancio 2020/2022 per rimodulazione degli stanziamenti assegnati al PEG 51 Progetto 02 art. 292 “Piano Territoriale Metropolitano” per la realizzazione degli obiettivi 1 e 2. Aggiornamento del DUP (PDLC289-2020). Legge 27 dicembre 2017, n. 205.Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Piano dei finanziamenti di cui al D.M. 123 del 19/03/2020, annualità 2020: euro 1.437.023,00. Variazione del bilancio di previsione 2020-2022. Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell’elenco annuale. (PDLC 301 – 2020). Ratifica della deliberazione del Sindaco Metropolitano n.125 del 22/09/2020 ad oggetto: “Decreto del Ministro dell’Istruzione 29 luglio 2020, n. 77 – variazione del bilancio di previsione 2020-2022 per un importo di Euro 1.150.000,00 ai fini della programmazione di cinque (5) interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso vari istituti scolastici, ripartiti in cinque ambiti, e di un (1) intervento di adeguamento impianti vari istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana.” (PDLC 321 -2020). Istituzione della commissione speciale e temporanea per le modifiche allo Statuto della Città Metropolitana. Approvazione disciplina. (PDLC 323 – 2020). Decreto Ministro dell’Istruzione 29 luglio 2020, n. 77 – finanziamento M.I.U.R. di Euro 1.150.000,00 per interventi urgenti – variazione del D.U.P. 2020/2022 e del P.T.LL.PP. 2020-2022 ai fini della programmazione della spesa, di pari importo, relativa a cinque (5) interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso vari istituti scolastici, ripartiti in cinque ambiti, e ad un (1) intervento di adeguamento impianti vari istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana. (PDLC 312 -2020). Approvazione schema di bilancio consolidato relativo al 2019 (PDLC 316 – 2020). Finanziamento 11 interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Napoli. Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per euro 45.693.408,87 complessivi. Variazione del bilancio di previsione 2020-2022. (PDLC 311 – 2020). Approvazione del “Documento di indirizzi e orientamento per la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Napoli – Napoli Metropolitan SUMP Guidelines (PDLC 307 – 2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro RG 7229/17 – sent. n. 6508/19 di condanna della Città Metropolitana al pagamento di € 42.629,59 (PDLC- 249-2020). Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett a) TUEL, derivante dalla sentenza n. 7790/2016 GDP Torre Annunziata – Sez. Civ., notificata in forma esecutiva il 23.02.2017 e precettata il 19.02.2020 all’esito del giudizio instaurato c/ Città Metropolitana di Napoli e altri, per l’importo complessivo di € 7.209,65. (PDLC 258-2020). L. 219/81 – Circumvallazione Esterna di Napoli 3° lotto – Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – Decreto ingiuntivo n. 4477/2019 reso esecutivo dal Tribunale di Napoli giusta ordinanza del 3.2.2020 per mancato rimborso al consorzio CONSAFRAG di somme anticipate nel giudizio eredi Basso – pagamento di € 78.288,26. (PDLC 259-2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Acerra n. 221/2020 – pagamento di € 1.953,04. (PDLC 262-2020). Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000. Sentenza Tribunale di Napoli XII sezione civile n. 5497/2019 del 30 maggio 2019. Pagamento di € 20.115,78. (PDLC 263-2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1728/19 – pagamento di € 1.578,26. (PDLC 264 – 2020). Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000. Sentenza Tribunale di Napoli n. 5910/2019 – importo complessivo € 1.437,23. (PDLC 267 – 2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 2227/2018 – pagamento di € 3.067,91. (PDLC 265-2020). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 dell’importo di Euro 10.400,00 per spese di CTU derivante dal decreto di liquidazione n. 353 del 16/01/2020 emesso dal Tribunale di Napoli. (PDLC-269-2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Ordinanza Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 3234/2020 – importo complessivo € 1.722,57. (PDLC-266-2020). Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza Tribunale di Napoli n. 7187/2019 – importo complessivo € 2.217,54. (PDLC-274-2020). Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per l’importo di euro 569,15 per somme dovute a seguito del decreto ingiuntivo n. 1170/2018 reso dal Tribunale di Nola. (PDLC-277-2020). Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per l’importo di euro 200,00 per somme dovute a seguito di ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Napoli contro la Città Metropolitana di Napoli il 29/05/2019 R.G.E. n. 3281/2018 (pignoramento n. 532/2018). (PDLC-278-2020). Legge 219/81- Circumvallazione Esterna di Napoli 1° lotto – precetto notificato in data 3.7.2020 per sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4172/19 – Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 600,94. (PDLC-280-2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 31977/18 – pagamento di € 3.827,01. (PDLC-281-2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 27053/17 – pagamento di € 2.192,85. (PDLC-282-2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 41183/17 – pagamento di € 1.263,46. (PDLC-283-2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 27713/20 – pagamento di € 1.135,85. (PDLC-284-2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 7459/19 – pagamento di € 7.411,86. (PDLC-286-2020). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 634,18. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli sez. VIII n. 40174/2017 (PDLC-287-2020). Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1042/2019 R.G. 222/17 del Giudice di Pace di Acerra. Importo complessivo € 5.359,26. (PDLC-292-2020). Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per rimborso spese Ctu e precetto notificato. Importo € 672.27.Sentenza n. 10623/17 del Giudice di pace di Napoli, III sez.civ. (PDLC-296-2020). Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 309.96 . Pagamento spese legali per ricorso di ottemperanza al Tar Campania ex art.37 c.4 Legge n.1034/71 per esecuzione sentenza n.1156/2017 emessa dal Giudice di pace di Marigliano. (PDLC – 298-2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 147/2020 – pagamento di € 6.001,51. (PDLC -300-2020). Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per l’importo di euro 353,80 per le spese di CTU, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni – Sentenza n. 118 del 17/01/2017 del Tribunale di Napoli Nord. (PDLC -306-2020). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 3.346,61. Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 2792/2018 (PDLC – 291 – 2020). Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per l’importo di € 9.464,03 per le spese di cui alla Sentenza n. 1534 del 29/4/2020 della Corte di Appello di Napoli ed alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5746/2016, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni. (PDLC -302-2020). Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 4993/2020 di condanna della Città Metropolitana al pagamento di € 70.968.63.(PDLC – 308-2020). Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo di 258,28. Sentenza Giudice di Pace di Napoli n. 52925/2019. (PDLC 314 – 2020). Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo di 1.523,62 Sentenza Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civile di Napoli n. 5508/2020. (PDLC 317 – 2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 2018/2020 – pagamento di € 1.845,64. (PDLC -315-2020).

