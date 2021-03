Città Metropolitana, giovedì 25 marzo in videoconferenza seduta di Consiglio sul Bilancio

Condividi

L’Assemblea è stata convocata per le ore 09:00. All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione dello schema del Bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati, del Piano delle alienazioni e di quello delle valorizzazioni immobiliari, del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale, del Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi e della Nota di aggiornamento del DUP. All’esame dell’Assemblea anche l’aggiornamento annuale del Piano Strategico della Città Metropolitana. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming su www.metronapoli.it e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.

Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato, in videoconferenza, per il prossimo giovedì, 25 marzo, alle ore 09.00.

All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione dello schema del Bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati, della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, del Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi, del Piano delle alienazioni e di quello delle valorizzazioni immobiliari, oltre che del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale.

All’esame dell’Assemblea anche l’aggiornamento annuale 2020-2021 del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli “ImmagiNA. Napoli Metropoli 2020-2022”.

In apertura di seduta si procederà con la surroga del Consigliere Antonio Caiazzo con Andrea Santoro, il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia alle elezioni del Consiglio Metropolitano dell’ottobre del 2016.

La pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento in diretta streaming su www.metronapoli.it, l’e-magazine della Città Metropolitana, e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/

Di seguito l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno della seduta:

Ordine del Giorno Consiglio Metropolitano del 25.03.2021

1- Surroga del Consigliere Antonio Caiazzo con il Consigliere Andrea Santoro, ai sensi del combinato disposto dei commi 25 e 39, art. 1, Legge 7 aprile 2014, n. 56. 66-2021

2- Comunicazioni del Sindaco

3- Approvazione del Piano delle alienazioni immobiliari ai sensi dell’art.58 della legge 133/2008 e ss. mm.ii. Piano triennale 2021-2023. Piano annuale delle Alienazioni annualità 2021.

4- Approvazione del Piano delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art.58 del Decreto Legge n.112/2008 convertito in legge con la Legge n.133/2008 e ss.mm.ii. – Annualità 2021.

5- Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale ai sensi della legge 27/12/2019, n. 160 59-2021

6- Approvazione del Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 – Annualità 2021/2022 73-2021

7- Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021- 2023 e dell’elenco annuale 76-2021

8- Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023 (Art. 170, Comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000). 60-2021

9- Approvazione schema del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati 58-2021

10- Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli: “ImmagiNA. Napoli Metropoli 2020-2022” – Approvazione Aggiornamento annuale 2020/21. 74-2021

11- Interpellanza Consigliere Cirillo Giuseppe – Affidamento nuova commessa ad Armena Sviluppo S.p.A. ad oggetto “Supporto agli interventi di messa in sicurezza delle coste” – Passaggio diretto di personale del Consorzio ANEA.( R.U.n..41778 del 7.03.2021)

12- Interpellanza Consigliere Cirillo Giuseppe -Ipotesi di soluzione transattiva in merito alla pretesa del riconoscimento di adeguamento tariffario in base all’ISTAT FOI avanzata dalla C.T.P. S.p.A. avanti al Tribunale civile di Napoli – Delibera del Consiglio Metropolitano n. 354 del 27 novembre 2019 ( R.U. n. 49543 del 18.03.2021)

13- Interrogazione Consigliere Cirillo Giuseppe – Affidamento alla Società Armena Sviluppo SpA di servizi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli (R.U. n. 49576 del 18.03.2021)

14- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 41977/2020 – giudizio P.G. – pagamento di € 1.683,16.

15- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Giudizio S. A. davanti al Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia R.G. n. 301/2019. Acconto di € 300,00 al CTU geom S.V. così come stabilito dall’ordinanza del Giudice del 27/11/2020 .

16- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 3068/20 del Giudice di Pace di Gragnano. Importo complessivo €. 2.716,52

17- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 33697/2020 R.G. 9779/2019 del Giudice di Pace di Napoli VIII Sez Civ..Importo complessivo € 1.632,49.

18- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 2.106,98 – sentenza n. 1682/18 del Giudice di Pace di Marigliano 13-2021

19- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1260/2012 R.G. 6468/09 del Giudice di Pace di Pozzuoli. Importo complessivo € 2.518,73.

20- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 5362/2020 R.G. 12234/15 del Giudice di Pace di Torre Annunziata. Importo complessivo € 5.733,06

21- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2063/2019 – giudizio F. S. – pagamento di € 759,00.

22- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per l’importo complessivo di € 99.116,55 per procedura esecutiva n. RGE 1369/2019 – decreto ingiuntivo n. 9249/2017 del Tribunale di Napoli e presa d’atto dell’avvenuto impegno delle somme ai fini della regolarizzazione contabile

23- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 267/2000. Sentenza n. 1588/2020 del Gdp di Sant’Anastasia. Importo complessivo € 3.506,92

24- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 1357/2020 – giudizio A.S. – pagamento di € 7.938,68.

25- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 5613/20 del Giudice di Pace di Torre Annunziata. Importo complessivo €. 1.383,62.

26- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 2340/20 del Giudice di Pace di S. Anastasia. Importo complessivo €. 1.466,95.

27- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 36040/2020 R.G. 1889/17 del Giudice di Pace di Napoli. Importo complessivo € 2.965,17.

28- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza Tribunale di Napoli n. 347/2020 – importo complessivo € 5.830,07

29- Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza TAR LAZIO n. 11318 del 3.11.2020. Importo di € 2.488,68

30- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 646/20 del Giudice di Pace di S. Anastasia. Importo complessivo €. 1.360,11.

31- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 1795/20 del Giudice di Pace di Marano di Napoli. Importo complessivo €. 3.201,40.

32- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.Sentenza n. 14/2021 R.G. 1134/2015 del Tribunale di Torre Annunziata II Sez Civile. Importo complessivo € 9.738,55

33- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 356/2020 – giudizio C.A. – pagamento di € 1.850,67

34- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 15/2021 – giudizio A.G. – pagamento di € 1.167,44

35- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6582/2020 – giudizio P.G. e P.B. – pagamento di € 25.926,61.

36- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per procedura esecutiva per l’importo complessivo di € 567,74 anche ai fini del rendiconto della gestione. Procedura esecutiva R.G.E.003281/2018. Giudizio sent.2883/2017 del Giudice di pace di Marano di Napoli. Regolarizzazione contabile pru 75-76 /2020

37- Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’ art.194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000, per l’importo complessivo di € 480,85 derivante dalla sentenza n. 51419/19 del Giudice di Pace di Napoli e atto di Precetto. Condanna al pagamento delle spese di giudizio

38- Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’ art.194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000, per l’importo complessivo di € 402,47 derivante dalla sentenza n. 599/2021 del Tribunale di Napoli 10° Sez. Civile. Condanna al pagamento delle spese di giudizio.

39- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 176/21 del Giudice di Pace di Ischia. Importo complessivo €. 3.601,30.

40- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 36286/20 del Giudice di Pace di Napoli. Importo complessivo €. 1.083,69

41- Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Decreto n. 6181/2020 del T.A.R. Campania – Napoli. Importo di € 3.200,54

42- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1204/2020 R.G. 1478/2017 del Giudice di Pace di Acerra. Importo complessivo € 2.304,90.

43- Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Giudizio D.A.V. davanti al Tribunale di Napoli Nord – RR.G.A.C. 14075/2017. Acconto di € 400,00 al CTU ing. d. G.S. così come stabilito dall’ordinanza del Giudice del 9.2.2021.

44- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art 194 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 267/ 2000. Sentenza n. 5659/2020 del Gdp di Barra. Importo complessivo € 5.146,33.

45- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo € 5.691,83. Rimborso Spese legali soc. Assimoco Assicurazioni e risarcimento danni Attore F. G. Sentenza n.3713/17 della Corte di Appello di Napoli.

46- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 351/21 del Giudice di Pace di Pomigliano d’Ardo. Importo complessivo €. 1.871,41

47- O:d.G.. Cons. Coccia. “Per la risoluzione delle crisi industriali e la difesa del patrimonio produttivo”. (R.U. n. 13507 del 25.01.2021)

48- O.d.G. Cons. Coccia. Adesione della Città Metropolitana di Napoli alla Anagrafe Nazionale Antifascista (R.U. n. 20752 del 04.02.2021)

49- O.d.G. Cons. Coccia. Cancellazione dal Piano delle alienazioni immobiliari e inserimento nel prossimo Piano delle valorizzazioni (annualità 2022) di Villa Tropeano. (R.U.n..43579 del 09.03.2021).

loading...