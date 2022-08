Città Metropolitana, domani seduta di Consiglio: all’OdG l’ok definitivo alla manovra di bilancio, l’assestamento 2022 e 12,3 milioni ai Comuni per luoghi di cultura e sport

Condividi

L’Assemblea è stata convocata alle ore 14.00. All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione in via definitiva della manovra di bilancio, oltre che la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024. In aula sarà, poi, presentata la sezione strategica del DUP 2023 – 2026. I lavori della seduta saranno trasmessi in diretta streaming su www.metronapoli.it e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.

Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, martedì 2 agosto, alle ore 14.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, per discutere degli argomenti di cui all’ordine del giorno allegato.

In particolare, l’Assemblea sarà chiamata ad approvare in via definitiva la manovra di bilancio, oltre che la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024.

In aula sarà, poi, presentata la sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2026.

All’esame dell’assise anche l’atto di indirizzo relativo alla possibilità di revisione dei progetti dei Comuni finanziati nell’ambito del Parco Progetti del Piano Strategico Metropolitano e la variazione al Bilancio di previsione 2022 per 900mila euro complessivi per l’adeguamento contabile di interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento degli edifici scolastici di competenza dell’Ente ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 8/1/2021 n. 13 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Infine, sarà posto all’approvazione del Consiglio anche un Ordine del giorno aggiuntivo che prevede una variazione di bilancio per il trasferimento di risorse ai Comuni del territorio metropolitano per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento dei luoghi della cultura e degli impianti sportivi per 12 milioni e 300mila euro

La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming su www.metronapoli.it, l’e-magazine istituzionale della Città Metropolitana, e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.