Città Metropolitana di Napoli: Sottoscritto un “accordo quadro” per indagini geognostiche

I lavori da effettuare sono sintetizzabili come segue:

− sondaggi a carotaggio continuo e/o a distruzione di nucleo;

− effettuazione di prove in foro;

− prelievo di campioni indisturbati ed effettuazione di prove di laboratorio geotecnico;

− prove con penetrometri di varie tipologie;

− scavi archeologici;

L’ Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e Il valore complessivo stimato è pari ad € 966.000,00, oltre Iva.

Oggetto delle indagini saranno tutte le strutture la cui manutenzione è affidata all’Area Tecnica Edilizia istituzionale, Mobilita e Viabilità. A titolo puramente esemplificativo tra le strutture potenzialmente oggetto di indagine vi sono gli edifici scolastici; le strade, i ponti e i viadotti. Le indagini potranno riguardare anche terreni e proprietà non ancora di competenza della Città Metropolitana ma interessate da attività di progettazione finalizzate a nuove edificazioni o manutenzioni straordinarie di strutture che l’Amministrazione ha in animo di acquisire. Laddove necessario, saranno effettuate con il presente Accordo Quadro anche eventuali attività di scavo archeologico. In ogni caso l’area di intervento è quella di competenza della Città Metropolitana di Napoli.