Città Metropolitana di Napoli: Scuola; nuovo accordo quadro triennale per la manutenzione delle scuole

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco metropolitano di Napoli Luigi de Magistris per la stipula del nuovo “Accordo Quadro” che, assieme a quelli già firmati e quelli che saranno siglati nei prossimi giorni, garantiranno per tre anni interventi rapidi e continuativi di manutenzione e messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana.

Infatti questo “accordo quadro”, la cui spesa massima stimata è di euro 4.800.000, consentirà, sulla base delle esigenze che di volta in volta emergeranno di intervenire in modo rapido per opere di manutenzione e per garantire la sicurezza degli edifici scolastici gestiti dalla Città Metropolitana di Napoli.

In particolare sono previsti;

− interventi di impermeabilizzazione con rimozione vecchie guaine e messa in opera di nuove guaine impermeabilizzanti;

− ripristino, risanamento, consolidamento di elementi edilizi ed in particolare risanamento, ripristino e consolidamento di elementi inerenti le facciate e i cornicioni degli istituti;

− realizzazione di murature, tramezzature;

− rinnovo di opere di finitura di qualunque tipo per elementi inerenti facciate e cornicioni quali ad esempio: riparazione o sostituzione di serramenti sia esterni che interni e loro tinteggiature e verniciature, ecc.;

− opere provvisionali su manufatti edilizi a salvaguardia pubblica incolumità.

“È il secondo contratto, dei sette accordi quadro gia aggiudicati, che viene sottoscritto da inizio anno per la messa in sicurezza delle nostre sedi scolastiche” ha affermato il consigliere metropolitano delegato alla scuola e vive sindaco, Domenico Marrazzo che ha aggiunto: “Nello specifico si tratta di 4,836.000 euro che saranno impiegati per la manutenzione straordinaria e l’impermeabilizzazione degli edifici scolastici di nostra competenza.

Un ringraziamento va, come sempre, ai nostri tecnici e all’ufficio gare e contratti che sono quotidianamente impegnati in questa attività con spirito di sacrificio anche in questo periodo di pandemia”.

