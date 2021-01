Città Metropolitana di Napoli, Scuola: approvati interventi di manutenzione straordinaria per il “Palizzi-Boccioni” e il “De Nicola”

Condividi

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco metropolitano Luigi de Magistris per l’approvazione di due delibere che contengono i progetti per interventi in due Istituti Scolastici della Città di Napoli. Gli Istituti sono il “Palizzi-Boccioni” e il “De Nicola”.

“Si tratta – ha affermato il sindaco metropolitano – di due importanti interventi che serviranno a migliorare la qualità dell’offerta formativa nella nostra città. Sono anche il segno del grande impegno che la Città Metropolitana di Napoli pone sulla scuola anche nel momento così difficile che sta attraversando”.

Per quanto riguarda i lavori che saranno realizzati presso la sede dell’I.S. Boccioni – Palizzi si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative.

I lavorI saranno realizzati in varie parti dell’immobile, compreso i locali del Museo Artistico Industriale recentemente riallestiti.

Questi lavori sono finalizzati, da un lato alla conservazione e riqualificazione del bene e dall’altro all’adeguamento alle normative vigenti in tema di sicurezza in particolare quelle antincendio.

Il costo complessivo previsto per questo intervento è di € 2.500.000.

Per quanto riguarda invece l’Istituto Scolastico “De Nicola”, recentemente oggetto di lavori di messa in sicurezza dell’immobile, si prevede di realizzare una manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio, la sostituzione degli infissi esterni e l’isolamento della facciata con la realizzazione di idoneo isolamento termico attraverso la realizzazione di un “cappotto termico” esterno e, localmente, inserito in facciata ventilata; Questi lavori permetteranno, da un lato la conservazione e la riqualificazione della sede e dall”altro garantiranno un importante efficientamento energetico dell’edificio con importanti risparmi ed un assai minore impatto ambientale. Per la realizzazione di questo interventi è stata finanziata la somma complessiva di € 2.750.000. “Continuano i lavori di ammodernamento, efficientamento e messa in sicurezza dei nostri Istituti Scolastici” ha affermato il consigliere metropolitano delegato alla scuola e vicesindaco Domenico Marrazzo che ha così proseguito: “La scuola è e rimane una delle priorità dei nostri programmi, tesi a garantire agli studenti, al personale docente e non docente, la sicurezza e il comfort necessari a svolgere le proprie attività. Un ringraziamento particolare va, come sempre, ai nostri uffici tecnici che anche in questo periodo difficile dovuto al Covid, lavorano in maniera impeccabile”.

