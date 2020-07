Citta’ Metropolitana di Napoli. Scuola: al via i lavori all’ ISIS “Einaudi-Giordani” di San Giuseppe Vesuviano e alla succursale dell’ITC “Moscati di Sant’Antimo

Condividi

Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per due Istituti Scolastici dell’area metropolitana di Napoli. Si tratta dell’ISIS “Einaudi-Giordani di San Giuseppe Vesuviano e della succursale dell’ITC “Moscati” di Sant’Antimo.

Sono stati infatti firmati i contratti che affidano alle ditte vincitrici delle gare l’esecuzione dei lavori.

Per la sede centrale dell’ISIS “Einaudi-Giordani” di San Giuseppe Vesuviano sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per la conservazione e il miglioramento dell’immobile

Si tratta di lavori che complessivamente costeranno € 586.084,95, oltre IVA.

E’ previsto, tra gli altri interventi, la messa in sicurezza dei cornicioni, dei solai dei pilastri e delle travi che necessitano di lavori di consolidamento. Sarà realizzata anche una manutenzione straordinaria per tutte le facciate del complesso oltre che delle guaine impermeabilizzanti dei lastrici.

E’ prevista la manutenzione “straordinaria” degli ambienti interni e degli impianti presenti. Si procederà anche ad un restyling delle aree esterne e di quelle di accesso all’edificio scolastico. Il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è di 14 mesi.

Per la sede dell’ITC “Moscati” di Sant’antimo sono previsti, invece, interventi di adeguamento di tutti gli impianti di sicurezza presenti ed altri importanti interventi. Tra questi il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione degli infissi interni ed esterni, la sostituzione delle pavimentazioni, il rifacimento delle controsoffittature e la tinteggiatura delle pareti. E’ previsto anche il rifacimento completo dell’impermeabilizzazione dei solai di copertura e delle facciate.

Si interverrà anche nelle aree esterne con interventi di riqualificazione e la creazione di due nuovi accessi. Il costo complessivo dei lavori è di euro 1.089.100.

“Continuano i lavori per la messa in sicurezza degli Istituti scolastici della Città Metropolitana di Napoli”. Lo ha affermato Domenico Marrazzo, consigliere metropolitano delegato alla scuola cha ha aggiunto: “Anche in un momento particolare come questo, la nostra attività è continua, come costante è l’impegno della Città Metropolitana di Napoli, guidata dal sindaco Luigi de Magistris per essere pronti al meglio al momento della riapertura delle scuole”.

“Un ringraziamento va come sempre – ha concluso Marrazzo – ai nostri uffici per il grande lavoro che quotidianamente svolgono”.