Città Metropolitana di Napoli: riqualificazione delle periferie; al via i lavori sulla sp 500

Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione del piano viabile della SP 500 (Asse perimetrale di Melito). È stato infatti firmato il contratto che affida alla ditta vincitrice l’esecuzione dei lavori. Si tratta di uno degli interventi previsti dal “Programma straordinario per la riqualificazione urbana del quartiere di Scampia e delle aree della Città Metropolitana ad esso limitrofe”.

Si procederà alla ristrutturazione del piano viabile per una spesa complessiva di € 605.434,31.

Il completamente delle opere è previsto dopo 9 mesi dall’apertura del cantiere.

La SP 500 è un’arteria di grande estensione, che collega i popolosi centri urbani a nord di Napoli e la provincia di Caserta con il capoluogo, oltre a collegare le aree periferiche (Scampia, Miano) con il centro della città.

Queste opere rientrano, dunque, nel Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia finanziati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del quale il Sindaco de Magistris ha approvato il “Progetto di Riqualificazione urbana del quartiere di Scampia e delle zone della Città Metropolitana di Napoli ad essa limitrofe”, Questo progetto è articolato in 19 interventi, per un ammontare complessivo di 39 milioni di euro da destinare a scuole e strade del territorio.

“Questo nuovo intervento – ha affermato il sindaco metropolitano de Magistris – è parte di un più complesso programma che consentirà di riqualificare in maniera significativa un’area problematica, come quella di Scampia, e per la quale stiamo profondendo il massimo impegno affinché possa finalmente ritrovare un ruolo nel tessuto sociale e culturale dell’area metropolitana di Napoli uscendo dallo stereotipo negativo in cui da anni è costretta”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere metropolitana delegato alle strade Cacciapuoti che ancora una volta ha sottolineato l’enorme investimento che la Città metropolitana di Napoli ha dedicato alla messa in sicurezza e al miglioramento della sistema viario dell’area.

“Come sempre un grazie per il lavoro svolto dalle strutture tecniche ed amministrative della Città Metropolitana” ha poi aggiunto.

